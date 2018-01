Parisse : "Nous sommes dans une situation très difficile"

Rugbyrama : En tant que capitaine, cette défaite doit être particulièrement douloureuse...

Sergio Parisse : A chaud, il m'est délicat de trouver les mots... On est tous énormément déçus. Perdre à la maison, c'est difficile à accepter. Mais prendre quarante points devant son public, c'est très dur pour la tête. Dans ces moments là, les grands discours sont inutiles...

Que faire, alors ?

S.P. : Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Mentalement, il faut se reprendre, ne pas s'éparpiller, ne pas baisser la tête. En tant que groupe, nous devons aussi rester soudés parce que la fin de saison risque d'être très compliquée. En championnat, la pression sera immense... J'espère donc que ces deux semaines sans match vont nous permettre de basculer sur autre chose et trouver une autre dynamique.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs dans les vestiaires ?

S.P. : Vous savez, quand on prend quarante points à la maison, 90 % des joueurs baissent la tête et n'écoutent pas. C'est normal...

Stade Français vs Pau le 28/01/2018Icon Sport

Quitter votre manager Greg Cooper sur une si lourde défaite reste-t-il une déception ?

S.P. : Evidemment. Pour lui, ce match et le score sont anecdotiques. Il y a des choses plus importantes dans sa vie, aujourd'hui. On lui souhaite bon courage pour la suite. Quoi qu'il se passe, on restera en contacts.