Palis : "Je suis complètement prêt à jouer"

Rugbyrama : Après cette blessure au genou, vous avez enfin repris avec les Espoirs du CO. Comment cela s'est-il passé ?

Geoffrey PALIS : Globalement, tout s'est très bien passé pour moi. Les conditions pour jouer étaient difficiles, le terrain était gras et il pleuvait mais au niveau du genou, j'ai eu de très bonnes sensations pendant cette mi-temps de jeu. Mes appréhensions ont rapidement disparu. Au final, cela a été positif même si j'ai eu quelques douleurs de compensation à la cheville juste après mais désormais, c'est terminé, je suis complètement prêt à jouer.

Comment avez-vous vécu votre longue absence ?

G.P : Au début, cela n'a pas été facile. Quand le verdict tombe, c'est difficile à encaisser. Je savais que j'étais parti pour une très longue rééducation mais je n'ai pas déprimé. J'ai essayé de travailler le mieux possible pour éviter les rechutes. Je voulais juste revenir le plus vite possible. J'ai eu la chance que tout se passe bien. Je n'ai pas eu de complications. Tout a suivi son cours normalement. Dans l'ensemble, cela s'est très bien passé. La période la plus dure a presque été la semaine dernière quand je n'ai pas pu m'entraîner à cause de mes douleurs à la cheville...

Y-a-t-il eu des moments de doutes ?

G.P : Pas vraiment. Peut-être un peu au début juste après le verdict parce qu'il faut réussir à digérer la nouvelle. Après, j'ai la chance d'être bien entouré et tout le monde m'a bien aidé au club. C'est tout un ensemble qui m'a permis de patienter sereinement.

Comment vous êtes-vous occupé durant tout ce temps ?

G.P : En fait, il y a quand même énormément de choses à faire. On ne fait rien juste après l'opération mais ensuite, on attaque très vite le renforcement. Au bout de quinze jours, on a déjà repris. Il y a énormément de musculation sur le bas puis sur le haut du corps. On fait aussi beaucoup de renforcement. Au final, j'avais des plannings presque identiques à un joueur normal sauf que je ne jouais pas le week-end.

" Mes coéquipiers sont en forme et je dois récupérer ma place "

Vous êtes vous fixé une date de reprise à avec Christophe Urios ?

G.P : Cela ne dépend que de moi. Et peut-être un peu des autres aussi... Il faut juste que je fasse des semaines d'entraînement complètes et que je revienne à mon meilleur niveau. Mes coéquipiers sont en forme et je dois récupérer ma place. On ne peut pas revenir comme cela.

A l'heure actuelle, vous sentez-vous apte à jouer ?

G.P : Oui pour moi, pas de problème. Le souci, c'est que je n'ai pas pu m'entraîner la semaine dernière. Cela a été un petit coup d'arrêt mais désormais, je m'entraîne normalement. C'est à moi de prouver que je suis prêt. Mais que je sois ou non dans le groupe, il n'y aura aucune amertume. J'ai le temps de revenir et il faudra que je sois complètement prêt le jour ou on me fera à nouveau confiance.

Christophe Urios a expliqué à la presse qu'il comptait vous intégrer dans l'environnement du match contre le Stade français. Quel pourrait être votre rôle exactement ?

G.P : Honnêtement, je ne sais pas. On n'en a pas discuté ensemble. Je vais peut-être rester au près du groupe sans postuler pour retrouver des sensations, voire être le vingt-cinquième homme pour faire l'échauffement avec l'équipe mais honnêtement, je ne sais pas du tout.