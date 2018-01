Oyonnax, un nul contre La Rochelle pour croire au maintien

Au terme d’une rencontre particulièrement débridée, Oyonnax est allé chercher un précieux match nul face au leader rochelais du Top 14 (38-38). Pour cette première de l’année 2018, les supporters venus en nombre à Charles-Mathon ont certainement apprécié ce match à neuf essais, quatre pour l’USO (Basson, Ikpefan, Muller, Veau) et cinq pour le Stade Rochelais (Orioli, Pelo, Gourdon, Lacroix, Murimurivalu). Un scénario complètement dingue car les Maritimes menaient 28-38 jusqu’à la 78ème avant de craquer face à la hargne des Oyomen. Les joueurs d’Adrien Buononato qui sont allés arracher le match nul grâce à une ultime pénalité de Botica après sept minutes d’arrêts de jeu. Pas de deuxième victoire de la saison pour Oyonnax mais deux précieux points en vu du maintien. Les Maritimes peuvent regretter de laisser filer une quatrième victoire à l’extérieur de la saison.

Après les deux guerres de tranchées à Bordeaux et Brive, ce duel des extrêmes nous a fait le plus grand bien. Une orgie d’essais mais surtout une partie pleine de rebondissements. On commençait d’ailleurs déjà à écrire sur un nouveau succès retentissant des Rochelais loin de Marcel-Deflandre. Car le banc des visiteurs du jour a failli être décisif en deuxième période avec notamment les grosses rentrées de Priso, Maurouard et Atonio. Les Maritimes qui ont planté trois essais transformés en vingt minutes et ont semblé afficher une maîtrise à toute épreuve malgré un groupe remanié. Finalement, les coéquipiers de l’intenable Kévin Gourdon ont flanché au bout du suspense et du cardio de nombreux joueurs.

Le coeur des Oyomen

On le répète souvent mais un match de rugby dure 80 minutes et Oyonnax l’a encore prouvé ce samedi soir. Alors que les Oyomen étaient au bout du rouleau à deux minutes de la sirène, ils ont su retrouver les ressources pour remonter 80m à deux reprises et éviter une quatrième défaite consécutive. Il y a eu des errances en défense et comme une sorte de yo-yo dans la concentration qui explique peut-être ce scénario un peu fou mais on ne peut que souligner ce coeur des Oyomen. Menés par un Botica des grands jours, un Seuteni explosif et des avants guerriers à souhait, les joueurs de l’Ain ont récidivé comme contre Clermont pour s’offrir "comme une victoire" pour reprendre les mots de Julien Audy après la rencontre.

Benjamin Botica (Oyonnax)Icon Sport

La route st encore longue pour Oyonnax qui signe quand même un douzième match consécutif sans victoire. Surtout que Brive a dompté Toulon (13-12) et Agen a gagné avec le bonus offensif face à Castres (30-3), l’USO est donc à dix points d’un maintien et neuf unités d’un barrage face au finaliste de Pro D2. Pour les Rochelais, le vestiaire a du gronder car ils ont laissé échapper une très belle occasion de démarrer 2018 en fanfare. Ils restent leader mais ce n’est que provisoire, tout dépendra du résultat de Montpellier qui affronte actuellement le Stade Français.