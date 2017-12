Montpellier, l'UBB, Kakabadze... Les Tops et Flops de la 13e journée de Top 14

Les Tops

Montpellier champion d’automne

Le MHR a retrouvé sa place de leader au meilleur moment. Et les Héraultais peuvent remercier Timoci Nagusa ! L’ailier fidjien a inscrit trois des six essais montpelliérains dont deux en seulement trois minutes d’intervalle (69e et 72e). Un feu d’artifice ! « Nous avons fait preuve de caractère et d'un bel état d'esprit qui nous permettent à chaque fois de revenir, s’est réjoui le troisième Louis Picamoles auteur d’un doublé (16e et 35e). On est content d'être là où on est, au bout de cette première partie de saison, mais cela ne nous garantit rien pour la suite.» Montpellier décroche toutefois son sixième bonus offensif en sept réceptions !

La défense de l’UBB

L’UBB s’est offert le leader rochelais avec les tripes ! Malgré une infériorité numérique après le carton rouge adressé au trois-quarts Jean-Baptiste Dubié à l’heure de jeu, la défense de l’Union Bordeaux-Bègles s’est envoyée jusqu’à la dernière seconde (29-19). « On a montré du caractère tout au long de la partie, s’est félicité l’entraîneur de l’UBB Jacques Brunel. Défensivement, c'est un match référence. » Un match qui permet surtout aux Girondins (8e) de rester au contact du peloton de chasse pour la sixième place.

Castres puissance 6 !

On n’arrête plus le Castres Olympique ! Invaincue en TOP 14 depuis le 7 octobre dernier, la formation de Christophe Urios a signé une sixième victoire de rang après son succès à domicile contre le Stade Français (28-6). Un succès précieux qui propulse le CO à la troisième place du Championnat. « Je suis content, on est troisième, savoure Urios. Vu les armadas qu'il y a partout... Il n'y a pas si longtemps, on était dixièmes. Je suis très content de mon groupe, je suis content de les entraîner. Je me sens en confiance avec eux. »

Florian Vialelle (Castres Olympique)Icon Sport

Les Flops

Brive se saborde

C’était sans doute le match à ne pas perdre. Dans ce duel des mal classés, Brive a cédé de précieux points à Agen en vu du maintien. Mais on se demande comment les Corréziens ont pu laisser échapper ce match couperet alors qu’ils semblaient parfaitement bien lancés (10-0 jusqu’à la 38e minute de jeu) ? La faute à des Agenais qui se sont battus comme des chiens en renversant complètement le scénario du match. Fort de ce succès, Agen passe devant le CAB au classement, avec trois longueurs d’avance sur les Coujoux (13ème).

Le Stade Français impuissant

C’est toujours la même histoire avec le Stade Français. Capables de coup de panache à l’instar de leur victoire bonifiée, à la dernière seconde, chez les London Irish en Challenge Cup (20-26), les Parisiens sont également à la merci de leur irrégularité. « Ce soir, on ne mérite rien, s’agaçait le demi d’ouverture Jules Plisson à l’issue de la rencontre. J’espère que le 30 contre Bordeaux, ce sera une toute autre histoire. » Impuissants face à la solidité défensive du Castres Olympique, les hommes de Greg Cooper n’ont jamais cassé le rideau tarnais malgré quelques initiatives dans le second acte. Avec trois défaites sur les cinq derniers matches, le Stade Français (11e) reste toujours sous la menace des équipes à la lutte pour le maintien…

Beka Kakabadze condamne Clermont

Il suffisait de voir le dépit sur le visage de Morgan Parra pour mesurer l’ampleur de la « bêtise » de Beka Kakabadze. Coupable d’un geste d’énervement en sortie de mêlée fermée sanctionné d’un carton jaune (82e), le pilier georgien de l’ASM Clermont Auvergne a tout simplement coûté la victoire aux Auvergnats (22-21). Pénalisés face aux poteaux, les Clermontois ont vu la victoire leur échapper sur une ultime pénalité de l’ouvreur palois Tom Taylor. Le geste de Kakabadze prive Clermont d’une première victoire à l’extérieur cette saison en Championnat et précipite la formation de Franck Azéma à la 10ème place du TOP 14.

Daniel Ramsey (Section Paloise)Icon Sport

Vincent PERE-LAHAILLE