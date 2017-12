Montpellier champion d'automne

Le score final semble quelque peu flatteur pour des Montpelliérains, tenus en échec jusqu’à la 69ème minute (17-17). La différence se fait alors par François Steyn – un homme dans le match – tant la prestation de l’ouvreur sud-africain est symptomatique des difficultés du MHR face au LOU. En souffrance face aux poteaux (1 sur 5), une tentative de drop manquée (48’) et des choix pas toujours payants, jusqu’à ces fameuses 10 dernières minutes. Car c’est sur une initiative de Steyn que Timoci Nagusa fait définitivement basculer le match.

L’ailier, titulaire de dernière minute pour pallier le forfait à l’échauffement de Henry Immelman, est l’autre homme fort de la soirée. Auteur d’un triplé décisif (42’, 69’ et 72’), il a grandement contribué au réveil des Cistes dans les derniers instants. En rajoutant une autre réalisation symbolique de Joe Tomane positionné au sein de l’alignement (76’), tant la touche a été chahutée avec 5 ballons perdus, ce sont trois essais marqués en l’espace de huit minutes pour sceller un match pourtant bien mal embarqué pour les Héraultais.

Pourtant, le LOU a répondu présent

Dans un contexte pas forcément facile pour les locaux, en raison de sifflets qui ont longtemps accompagnés les mauvais choix, Lyon a retrouvé quelques vertus entrevues lors du début de saison. Lancé par un essai rapide de Liam Gill (4’), le LOU a longtemps posé des soucis à son adversaire et la sortie sur blessure du 3ème ligne australien, juste avant la pause, a peut-être coïncidé avec la baisse de régime. Thibaut Regard a bien redonné de l’espoir au retour des vestiaires (45’), sauf que le physique n’a pas tenu dans le money time.

Il faut dire aussi qu’en plus du triplé de Nagusa, Louis Picamoles a probablement livré l’une de ses meilleures copies de la saison. Son doublé dans le premier acte (16’ et 35’), dans le registre de la puissance, a permis au MHR de rester en vie quand le LOU se faisait plus percutant. De ce match avec peu de temps fort, disputé sur un rythme soutenu et plaisant, il en ressort donc le Champion d’Automne qui souffle la 1ère place aux Rochelais à mi-saison et s’offre par la même occasion son sixième point de bonus offensif en sept réceptions !