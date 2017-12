Mola : "Un match parfait dans l'abnégation"

"Il y a eu beaucoup d'engagement et nous avons fait un match très sérieux. Ce fut âpre mais c'était un match parfait dans l'abnégation. C'est un rugby un peu moins flamboyant qu'en début de saison, mais nous avons été très bons dans l'occupation et c'est ce qu'il fallait faire dans ces conditions. Les joueurs ont réalisé une très grande performance et il ne manque que des essais pour parler de match référence. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, car nous ne sommes qu'à la 14e journée et c'est le classement à la 26e qui m'intéresse".

François Cros (3e ligne de Toulouse): "C'est important de savoir gagner ce genre de match fermé. Nous avons réalisé une très bonne performance car il était important de s'imposer face à un concurrent direct. L'objectif est atteint, mais il faut vite se remettre au travail car la saison dernière, nous avions surtout pêché lors de la phase retour."