Mola : "Les Bleus ? J'ai peur que tout le monde se retourne sur ses ambitions personnelles"

Lundi, tous les entraîneurs du Top 14 sont conviés à une réunion autour de l'équipe de France. Par "politesse, éducation et respect pour l'instance qu'est le Stade toulousain" Ugo Mola sera présent à ce rendez-vous. "Je n'irai pas en portant un message, je pense qu'il faut d'abord écouter". s'exclame le coach de Toulouse avant de poursuivre "On dirait que c'est nouveau le fait de collaborer avec les clubs, ça a toujours existé, mais j'ai peur que sous cette forme là, chacun ne retourne rapidement à ses intérêts personnels." Le manager de Toulouse n'a pas trop voulu s'avancer concernant la suite de l’équipe de France et la tournée de cet été. "Je vais me tenir à l'écart de tout ça, tout le monde dit qu'il faut sauver l'équipe de France, mais il n'y a personne à sauver. Ceux qui sont concernés doivent juste se retrousser les manches ! Après le fait de créer une dynamique souhaitée par la Fédération pour que les clubs s'investissent derrière l'équipe de France est une bonne chose".

Une concurrence déloyale

Enfin, Ugo Mola a soulevé un dernier problème, celui de la concurrence entre les clubs, notamment au travers des entraîneurs qui joueront un double rôle (club et équipe de France). "Admettons, demain je joue un doublon contre le LOU, est-ce que Sébastien Bruno a un rôle sur le fait de sélectionner mes joueurs ? Après, je connais Sébastien Bruno et je connais l'intégrité de cet homme, mais on a vu avec les récents événements que souvent, le système dépasse les hommes" en regrettant également la manière avec laquelle Guy Novès a été limogé.