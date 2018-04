Mola : "Je vous assure que nous n’avons pas encore vu le meilleur de ce groupe"

Rugbyrama : Quel est votre sentiment après le match ? La joie de la victoire ou la frustration de ne pas prendre le bonus ?

Ugo Mola : Le gout d’inachevé est certain. Battre une des équipes les plus compliquées, cela reste très positif. Ils ont mis 40 points à Montpellier, ils prennent très peu d’essais. Donc c’est une superbe performance. Après c’est sûr qu’on a de la déception et de la frustration mais on fait trop d’erreurs qui permettent au Racing de scorer

Quels sont les points positifs et négatifs à retenir de ce match ?

U.M : Ce qui me plait c’est que l’on voit un Stade Toulousain avec de l’envie qui joue. Mais les fins de matchs comme celles-ci, ce n’est plus possible. Pour être parmi ceux qui comptent, il faudra être constant sur la durée d’un match.

Vous avez des nouvelles des blessés ?

U.M : Malheureusement il y a un peu de casse ce soir. Contre les équipes qui livrent un gros combat, c’est toujours difficile de finir le match sans blessés. Elstadt s’est fait très certainement une entorse latérale du genou. Thomas Ramos a ressenti une douleur vive dans le genou. On va prendre le temps de récupérer demain et travailler correctement pour préparer la Rochelle. On veut réaliser une grosse prestation pour notre dernière à domicile « en saison régulière. »

Thomas Ramos (Stade toulousain)Icon Sport

On vous a senti un peu remonté contre l’arbitrage…

U.M : Non je suis allé à la fin du match mais c’est plus pour m’excuser de mon comportement qui était inapproprié. Je reste quelqu’un de passionné je calcule pas mais dans tous les cas c’est pas Mathieu Raynal qui nous fait perdre le bonus ce soir.

Est-ce que vous sentez votre groupe capable de faire peur à n’importe qui ?

U.M : Bien sûr. On a un rugby fait de prises de risques et d’initiatives. C’est difficile de dire que l’on a de la marge sur nos adversaires car tous les clubs sont forts. Mais je vous assure que nous n’avons pas vu le meilleur de ce groupe. On peut faire mieux dans beaucoup de secteurs notamment dans les fins de matchs.

Stade Toulousain vs Racing 92Midi Olympique

Aujourd’hui le stade était à guichets fermés. Le public est au rendez-vous…

U.M : On retrouve de l’engouement mais ce n’est pas les entraineurs qui la ramène, ce sont les joueurs. Quand nous sommes enthousiasmes, on attire les spectateurs. J’espère qu’il y aura autant de monde contre la Rochelle pour un match décisif.