Mignoni : "Bordeaux avait l'esprit un peu plus tueur que nous"

L'indiscipline vous coûte-t-elle le match ?

Pierre Mignoni : Oui certainement. On a encore été indisciplinés mais bon. Je crois qu'il faut féliciter Bordeaux. Ils avaient l'esprit un peu plus tueur que nous. Ils avaient un gros match à domicile à jouer, nous un gros match à l'extérieur et ils ont été 20 % de plus au-dessus. Donc leur victoire est méritée. En première mi-temps, on est chez eux, on n'arrive pas à jouer collectivement pour pouvoir les mettre à la faute. On passe trop de temps chez eux sans revenir avec des points.

Je regrette surtout que l'on ait été poussif aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Les Bordelais ont été plus conquérants. Ils ont eu 3 "drive" où ils nous mettent à la faute. Ils ont nous ont dominé en mêlée en première mi-temps. Après, cela s'est inversé. Mais sur les basiques, les choses essentielles, ils ont été beaucoup plus précis et propres que nous. Il faut le reconnaître.

Ce n'est pas rageant alors que vous leur avez pris 6 ballons en touche ?

P. M. : Ca, c'est très bien. Mais après, il y a tout le reste et je n'ai pas senti que l'on était dominateur.

C'est un match que vous perdez en première mi-temps ?

P. M. : Oui. Car on doit marquer des points. Je crois que l'on peut bien mieux faire sur ces temps forts où on doit repartir avec 3 points. On a vraiment manqué d'efficacité.