Michalak : "Les commotions ? Le problème vient souvent de la technique de placage"

Pour le syndicat Provale, depuis sérieusement recadré par le coach clermontois Franck Azéma, le joueur Ezeala était peut-être trop jeune pour débuter une rencontre de Top 14. Pour Bernard Laporte, ce n'était qu'un "K-O malencontreux" qui pouvait arriver à n'importe quel âge et peu importe le poids ou le physique du joueur.

Pour Fred Michalak, le problème se trouve à l'école de rugby et il préfère ouvrir le débat sur la formation de la technique de placages. Le joueur du LOU s'est exprimé via son compte Twitter aujourd'hui et son message a suscité de nombreuses réactions.