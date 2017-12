Michalak dit stop !

"J’avais donné un délai au club quant à ma réponse et après une longue réflexion et malgré une offre du club, je mettrai un terme à ma carrière l’issue de cette saison", a déclaré Frédéric Michalak.

Le recordman des points marqués avec le XV de France s’était vu proposer une année supplémentaire par le LOU et se laisse maintenant du temps pour réfléchir à son avenir en dehors des terrains.

"J’ai toujours envie de jouer mais je serais dans la même situation si je repoussais d’un an. J’ai 35 ans et cela commence à être de plus en plus difficile. Je me suis dit que cette année était la bonne pour arrêter. Le club peut compter sur moi s’ils ont des propositions. On en parle. Je peux m’installer dans l’organigramme. Ça se réfléchi"», poursuit le joueur qui se voit donc peut-être entraîner " dans les 4 ou 5 ans."