MHR : Rendez-vous intime pour Camara

"Peut-être qu’on essaiera de se voir avant le match ou qu’il y aura un simple coup de fil. En tout cas, on passera du temps ensemble après la rencontre. Et j’espère que j’aurais la “banane”. " Dans un sourire, Yacouba Camara (23 ans) se projette sur ses retrouvailles avec le flanker du Stade Français, Sekou Macalou (22 ans) : "C’est un très bon ami, on s’appelle souvent pour prendre des nouvelles. On s’est connu à Massy il y a cinq ou six ans de cela. Il fait des très bons matchs avec Paris cette saison et il a aussi connu sa première sélection avec le XV de France. C’est un talent pur."

Les deux hommes, complices, partagent ce don. Ainsi qu’un profil rugbystique assez similaire et des qualités physiques hors-normes. Athlètes accomplis, ces troisième ligne de rupture, également performants en touche, sont d’un niveau proche. Et ils pourraient entrer en concurrence directe sur la scène internationale. A la lutte pour une place de titulaire avec les Bleus de Jacques Brunel, dès le tournoi des Six Nations.

Blessé, Camara avait raté la tournée de novembre, pendant que Macalou se révélait face aux “réservistes” All-Blacks… Il s’apprête donc à se lancer dans une course contre le temps pour retrouver l’équipe de France. Mais, mardi, à la sortie de son second entraînement après deux mois et demi d’absence, l’Héraultais ne souhaitait pas se projeter: "Je vais d’abord essayer de retrouver des bonnes sensations, puis mon meilleur niveau. Je veux être bon avec Montpellier et le reste suivra automatiquement. Ma priorité est de revenir très fort avec mon club. " Une obsession !

Yacouba Camara (MHR), face à Exeter - 22 octobre 2017 - Champions CupGetty Images

Un retour qui tombe à pic

Coupé dans son envol en octobre dernier (entorse de la cheville avec rupture ligamentaire face à Exeter, après sept matchs joués), l’intéressé espère à nouveau relever le défi d’un retour express réussi : "C’était long et chiant de rester au chaud pendant que les camarades jouaient. Je suis très heureux de retrouver le terrain. Ma rééducation a pris un peu plus de temps que prévu mais ma cheville va mieux. Aujourd’hui je me sens d’attaque à jouer un match le plus vite possible. Même si je sais qu’au niveau du rythme ça sera un peu plus difficile. A moi de vite m’adapter, pour rentrer vraiment dans l’équipe."

Avec le possible forfait de Fulgence Ouedraogo (commotion cérébrale) face au stade Français (11e) et celui déjà connu de Wiaan Liebenberg (fracture poignet), Yacouba Camara revient au meilleur des moments pour Montpellier. Il devrait d’ailleurs démarrer samedi à l’Altrad Stadium et offrir ainsi un peu de repos à Kélian Galletier, très utilisé ces derniers temps: "Paris est une très belle équipe qui a en ce moment des périodes difficiles. Mais je me souviens que chez eux on avait pris une belle branlée (31 à 20). C’est donc important d’être bon à la maison, surtout que nous n’avons pas été performants à Brive le week-end dernier. Nous sommes obligés de gagner chez nous car le championnat est rude et les points perdus sont très compliqués à récupérer." Le MHR veut triompher des Parisiens pour conserver son invincibilité à domicile en Top14 et sécuriser ainsi sa seconde place. Faire le plein de points et de confiance, avant d’aller disputer le samedi suivant, une “finale” dans la course à la qualification européenne à Exeter. Un voyage périlleux pour des Cistes au double visage en déplacement cette saison : "Cette saison, nous avons réussi à gagner à Castres, à Pau (et Glasgow). Et puis on passe aussi parfois au travers. Nous devons nous remettre en question pour être plus constants dans nos performances. Et ramener plus de succès de l’extérieur à l’image des grandes équipes."