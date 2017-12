Mayol fêtait Noël avant l’heure samedi soir

Malgré une entame varoise (10-0), les visiteurs donnaient du fil à retordre au RCT jusqu’à la mi-temps (18-19). Un Toulon plus impactant physiquement faisait ensuite la différence en début de deuxième période. Les Varois déroulaient en inscrivant 4 nouveaux essais dans ce deuxième acte. Et s’offraient même le bonus offensif en toute fin de partie avec un 6e essai, signé Nonu. Un festival d’essais avant le feu d’artifice tiré dans le ciel toulonnais après le match.

Brouillons puis bouillonnants

Le public varois pensait sûrement voir son équipe dérouler. Elle menait 10-0 au quart d’heure de jeu après un essai de Pietersen et des points au pied de Belleau. Mais ensuite, elle subissait les assauts d’une équipe oyonnaxienne qui aime diablement tenir le ballon et enchaîner les longues séquences de jeu. A deux reprises, Ben Botica jouait son rôle de facteur x. En offrant un premier essai à Ikpefan puis en en marquant un lui-même. Oyonnax inscrivait un essai en mettant le RCT sous pression et contrait un jeu au pied de Belleau. Le 2e ligne Fabbri était plus prompt à aplatir que le centre Fekitoa (13-19, 27e). Juste avant la pause, les Varois avaient le bon goût de signer un essai en coin par Vincent Clerc après une pénalité rapidement jouée à la main par Mathewson. A la pause, Toulon revenait donc à un point de son visiteur du jour.

Raphael Lakafia (Rugby Club Toulonnais)Icon Sport

Toulon à mi-temps

Le RCT offrait un nouveau visage par la suite. Les Varois réussissaient à imposer un défi physique et alternaient mieux le jeu. Les Haut-Bugistes souffraient alors face aux vagues toulonnaises. Et encaissaient un 21-6 dans ce deuxième acte. Trois essais signés Mathewson, Van der Merwe et Manoa concrétisaient des séquences de pilonnages en règle. Puis après une interception de Fekitoa, Nonu s’offrait une longue course vers un sixième essai synonyme de bonus offensif pour un succès 49-25. A la mi-temps, les Toulonnais auraient sûrement signé pour une simple victoire. Alors le bonus en prime et une remontée à la 5e place, c’est vraiment Noël !