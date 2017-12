Lyon s'impose à 14 contre 15

Le LOU s’est remis sur de bons rails. Après avoir concédé cinq revers successifs en Top 14, le club lyonnais a renoué avec le succès face à la Section Paloise dimanche (35-23). En jouant pourtant toute la 2e mi-temps à 14 après avoir récolté un carton rouge.

Dans ce match entre prétendants aux places qualificatives pour les phases finales, on a retrouvé le LOU dominateur du début de saison. Crocs acérés, les Lyonnais mettaient du rythme dans la partie. Bons dans l’occupation du terrain, précis dans le jeu autour des rucks, les hommes de Pierre Mignoni imposaient leur patte. Dans la foulée d’un Beauxis inspiré dans le jeu au pied d’occupation comme dans la réalisation (essai, transformations, pénalités et drop sur la première mi-temps), le LOU creusait rapidement l’écart. Même en infériorité numérique sur carton jaune (et essai de pénalité) contre Ivaldi, les Lyonnais réussissait un 10-0. Avant la pause, le LOU subissait toutefois un coup dur avec le carton rouge adressé à Gomez-Kodela pour un déblayage à l’épaule sur la tête de Steffon Armitage (23-13).

Lionel Beauxis (Lou)Icon Sport

On pensait alors voir une deuxième période complètement à l’avantage des Béarnais mais ce sont les Lyonnais qui frappaient encore. Après un carton jaune contre S. Armitage, les Rhodaniens marquaient à deux reprises avec Regard et Gill (35-13, 57e). Avec en dynamiteur, Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée lyonnais a encore été un formidable animateur du jeu lyonnais.

Après l’heure de jeu, les joueurs lyonnais baissaient logiquement de pied physiquement et les Palois tentaient d’arracher un bonus défensif. Un essai de Slade et une pénalité de Taylor ne suffisaient pas. Mais le réveil palois était trop tardif et la Section voyage à vide, s’engluant ainsi dans le ventre mou du classement. Seul bonne note pour les Béarnais, le dernier essai ôtait le bonus offensif aux Lyonnais. Forcément en face, les sourires sont là. Avec un LOU retrouvé qui revient à hauteur de Toulon et Toulouse, à la 5e place. Les Lyonnais sont de retour dans le train de tête.