Lyon : Ghezal, un entraineur à part entière

Il est l’un de ceux dont on parle peu mais dont le travail est essentiel. Karim Ghezal est plus que jamais adjoint de Pierre Mignoni à Lyon, en charge des avants aux côtés de Sébastien Bruno, tandis que Kendrick Lynn dirige les trois-quarts. Comme Bruno qui a pour spécificité la mêlée, Ghezal a comme mission la touche mais le natif de Toulouse intervient dans de nombreux autres domaines qui font dire au manager lyonnais qu’il fait "un boulot remarquable et prendra en charge tous les avants." Une belle forme de reconnaissance pour celui qui verra ses responsabilités renforcées durant l’absence de son binôme.

Sa carrière de deuxième ligne, il l’a terminée sur le titre de Champion de France de Pro D2 avec Lyon en 2016 pour de suite intégrer le staff avec en charge la touche et le jeu aérien. Une carrière débutée à Béziers avant de porter les couleurs de Grenoble, Castres, Montauban et du Racing Metro 92. "J’ai choisi le jour où j’arrêtais et c’est un luxe. J’ai joué 15 ans et je sentais que j’étais sur la fin. Pierre (Mignoni) m’a donné cette opportunité et je voulais savoir si c’était fait pour moi", confie-t-il. Cette responsabilité, elle a d’ailleurs été récompensée en début de saison par un nouveau contrat d’une durée de trois ans.

Un rôle d’adjoint synonyme de polyvalence

Titulaire du DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) depuis juin dernier, il termine sa formation pour obtenir le niveau supérieur (DESJEPS). Cela nécessité sa présence une semaine par mois à Marcoussis au sein d’une promotion qui compte dans ses rangs Mauricio Reggiardo (Agen), Mike Prendergast (Oyonnax), Jean Bouilhou (Toulouse) ou Carl Hayman. "J’apprends aussi le métier de manager car je veux évoluer et devenir un entraineur complet", assure Ghezal qui se plait dans ce rôle d’adjoint. "Je sais la chance que j’ai d’avoir été lancé directement en Top 14 et j’essaie de rendre cette confiance."

Les journées sont longues entre Rhône et Saône, débutent parfois à 6h30 par une réunion et le travail est réparti entre membres de l’encadrement technique pour la préparation des entrainements. "Le lundi matin, je présente ma vision et une fois que l’on a choisi une stratégie, on la présente aux joueurs. On se partage les rôles. J’interviens sur les lancements en touche, les ballons portés, déblayages, grattages et attitudes au contact", explique Ghezal qui se partage également les avants avec Bruno pour l’évolution des joueurs et en fonction des thèmes choisis par Mignoni. "On bosse bien ensemble", insiste-t-il.

La touche passion, un rêve qui se réalise

Si Lyon dispose d’une mêlée solide (93% de réussite), son alignement est aussi performant (le meilleur en 16-17 et 86% cette année). Sur ce second aspect, c’est la touche Ghezal qui s’est vite intéressé à ce rôle de spécialiste. "Il y en a peu en France", précise ce passionné qui pourrait en parler des heures. Ayant pour modèle Steve Borthwick (adjoint d’Eddie Jones avec le Japon et l’Angleterre), il est un précurseur au même titre que Jean Bouilhou (Toulouse) ou Akvsenti Giorgadze (La Rochelle). Il apparaît ainsi logique de voir cet aspect du jeu faire l’objet d’un poste dans le staff des Bleus avec l’arrivée de Julien Bonnaire.

Et quand on dit spécialiste, ce n’est pas le simple fait d’avoir joué au poste de deuxième ligne. C’est le fruit d’un travail d’analyste durant toute sa carrière. "Quasiment 40% des essais du championnat viennent de touche. J’ai toujours été persuadé que c’était un domaine tellement précis qu’il demandait un spécialiste", assure Ghezal qui veut conserver cette spécificité dans sa progression d’entraineur. Un coach dans l’échange avec des joueurs qui, pour certains, étaient encore ses coéquipiers il y a peu mais "parfois très dur. Je suis intransigeant sur l’état d’esprit." À 36 ans, c’est également un jeune technicien.