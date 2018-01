Liam Messam : "J’ai toujours voulu jouer en Europe"

Le joueur des Chiefs et futur toulonnais s’est expliqué sur les raisons de son départ. "J’ai 34 ans cette année donc avoir l’opportunité de pousser ma carrière plus longtemps est une des raisons de mon départ pour la France. J’ai envie de découvrir le style de vie français et la culture française", a déclaré le All Black de 33 ans. Messam a aussi assuré que la décision n’avait pas été facile à prendre, mais qu’il était pressé que jouer en Europe : "J’ai toujours voulu jouer en Europe, voir ce que c’est par rapport au Super Rugby. Cela m’a demandé beaucoup de réflexion mais je sais que c’est la bonne décision, mon expérience au Japon a confirmé mon souhait d’aller en France." Liam Messam a signé un contrat de deux ans avec Toulon et rejoindra le club à la fin de la saison de Super Rugby.