Lespiaucq : "Quatre points hypers importants"

Le Clermontois, Kakabadze vous fait un joli cadeau de Noël en vous « offrant » la victoire samedi soir ?

Oui mais avant cela, nous avions mis les ingrédients pour l’emporter. Dommage que nous ayons été si indisciplinés en deuxième période car cela a permis aux Clermontois de revenir à la marque.

On vous sent soulagé de ce succès ?

Ces quatre points étaient hyper importants. On n’avait pas besoin d’une troisième défaite à la maison. La victoire fait du bien au moral. Nous avons un bloc de trois matchs où il nous faudra prendre un maximum de points.

La rentrée de Morgan Parra a semblé vous déstabiliser ?

Il nous a fait mal. Clairement. Morgan Parra a tenu la baraque de l’ASM. Bon on leur a facilité la tâche avec nos fautes bêtes, mais si Clermont est revenu à notre hauteur c’est aussi d’abord et avant tout grâce au talent de Parra.

Quel bilan tirez-vous de cette phase aller ?

Nous aurions été satisfaits sans ces deux défaites à domicile, même si on s’est rattrapé en gagnant à Oyonnax et à Agen. L’objectif de la phase retour sera d’être invaincu au Hameau et d’aller glaner quelque chose à chacun de nos déplacements. Nous allons commencer par un voyage à Lyon, qui nous attendra de pieds fermes. C’est encore un gros rendez-vous.