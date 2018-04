Les Lyonnais vont partir en stage à La Seyne-sur-Mer

C’était en discussion avant même le succès acquis face au Stade français, et la victoire bonifiée du LOU a entériné le fait que l’équipe était plus que jamais dans la course à la qualification. Afin de préparer au mieux le déplacement à Oyonnax et la réception de Montpellier, puis de possibles phases finales, Lyon va partir en stage dès mardi à La Seyne-sur-Mer avec la majorité de l’effectif et même certains blessés. Les Lyonnais ne rentreront que le vendredi au terme de "ce stage d’équipe", indique Pierre Mignoni.

Baptiste Couilloud de Lyon - Lyon vs Stade FrançaisIcon Sport

"Ce n’est pas un stage de vacances, ce n’est pas un stage que rugby, c’est un stage pour faire du rugby, de la cohésion et des choses pour aller plus vite car on va avoir deux matches très difficiles. C’est pour essayer de se mettre dans les dispositions pour trouver des clefs à des moments très durs qu’on va avoir. Le but est de chercher le soleil, de casser un peu la routine et de sortir de Lyon même si on y est très bien. Je voulais faire une semaine un peu différente", poursuit le manager de la formation rhodanienne.