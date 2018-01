Le Stade Français sait-il voyager ?

Lorsque, le 7 octobre dernier, Montpellier s'est présenté à Jean-Bouin, les joueurs de Vern Cotter arboraient fièrement le statut de leader du Top 14. Pourtant, le Stade français n'avait pas tremblé. Au contraire. Les Parisiens, dans le sillage d'un Julien Arias décisif sur les deux essais de Waiséa, avaient montré un visage séduisant et conquérant. D'abord, dans le jeu de mouvement, les hommes de Greg Cooper avaient su trouver la faille en visant très souvent la zone de Nemani Nadolo, franchement pas à son avantage. Car si ce dernier a bien inscrit ce jour-là un essai de buffle, au ras d’un regroupement, ses errements défensifs avaient coûté cher à ses partenaires.

L'ailier fidjien s’était ainsi laissé battre trop facilement en première période, en oubliant totalement de défendre sur Julien Arias, trop facilement décalé par une simple sautée au cordeau de Jules Plisson. Un tâtonnement amplifié par une très mauvaise défense sur le deuxième essai stadiste, qui le vit "se griller" sur un côté fermé du demi de mêlée Arthur Coville, dans ses propres 22 mètres, qui semblait pourtant ne présenter aucun danger… Bref, le Stade français, s'appuyant aussi sur une mêlée dominatrice, avait fait plié le leader (31-20), sans sourciller.

Alexandre Flanquart - Match Union Bordeaux Bègles-Stade Français - 30/10/2017Icon Sport

Qu'en sera-t-il trois mois plus tard ?

"Je connais le club par cœur, ce sera très difficile de gagner là-bas, répond l'ancien Montpelliérain Marvin O'Connor. Vern Cotter a apporté une touche plus néo-zélandaise, moins sud-africaine. Ils sont moins dans le frontal et s'adaptent plus à l'adervsaire. Ils ont désormais plusieurs cordes à leur arc."

Surtout, Paris peine à l'extérieur. Une seule victoire loin de Jean-Bouin en Top 14. C'était à Pau (23-25), le 30 septembre dernier. « On manque de rigueur à l'extérieur, on se dit des choses avant les matchs qu'on n'applique pas une fois sur la pelouse. » Un exemple ? A Brive, les Parisiens ont clairement raté le coche (défaite 20 à 19). "Si on le rejoue dix fois, dit encore O'Connor, je suis sûr qu'on le gagne dix fois." Et d'ajouter : "Seulement, pour gagner à l'extérieur, les ingrédients impératifs sont la discipline, la défense et l'occupation." Pour ce qui est de la défense, qui posait jusque-là question, elle a rassuré samedi dernier face à L'Union Bordeaux-Bègles. Pour la première fois, le Stade français a réussi à ne pas encaisser le moindre essai. Suffisant avant de défier la deuxième meilleure attaque du Top 14 ?