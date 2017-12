Le Stade Français droit dans le mur ?

Le Stade Français Paris joue à se faire peur. Une fois de plus. Depuis trois saisons, le club parisien brille par son irrégularité et réveille de temps à autre le spectre d’une possible relégation. Onzième après treize journées, la formation de l’entraîneur Greg Cooper pointe à huit longueurs du dixième, Clermont. Un retard déjà conséquent. A la veille de la 14ème journée du TOP 14, la problématique du Stade Français est surtout d’échapper au retour des trois équipes concernées pour une éventuelle descente en Pro D2 : Agen, Brive et Oyonnax.

Mais le faisceau de tendances actuelles ne plaide pas vraiment en faveur des Parisiens. Samedi dernier, à Castres, les coéquipiers de Julien Arias sont restés muets en attaque (28-6). "On a eu pas mal d’opportunités en seconde période mais sans jamais réussir à concrétiser, nous confie le trois-quarts aile. Il y a deux, trois occasions que l’on doit mieux négocier. Mais Castres a une bonne défense, notamment dans leur 22 mètres où ils montent très haut. C’est un secteur de jeu où on n’a pas trouvé de solutions. Il faut qu’on arrive à avoir la bonne alternance, à être plus précis dans la zone de vérité pour breaker ce genre de défense."

" Ça tourne bien pour l’UBB. Ils font de belles choses. On sent qu’ils sont en confiance. "

Dans le même temps, les Girondins écartaient La Rochelle en s’appuyant sur une défense intraitable (29-19). "Un match référence" en la matière dixit le manager Jacques Brunel. "Ça va être un gros challenge pour nous, reconnaît Arias. Depuis le début de la saison, ça tourne bien pour eux. Ils font de belles choses, c’est propre. On sent qu’ils sont en confiance. Ce sera forcément compliqué." D’autant plus compliqué que les joueurs de l’UBB auront à cœur d’offrir une belle sortie à Jacques Brunel intronisé mercredi sélectionneur du XV de France. "Ils seront galvanisés, prévient Arias. On se doute que pour leur groupe, ce match sera spécial avec pas mal d’émotions."

Jacques Brunel - mars 2016Icon Sport

" Si on perd, ça va commencer à se compliquer… "

En attendant, les quatre points d’avance des Parisiens sur le SUA et les sept sur le CAB semblent un bien mince matelas. "On ne parle pas du classement entre nous, assure Julien Arias avant d’ajouter. Mais tout le monde est au courant de notre situation au classement. Si on gagne, on se rapproche du haut. Si on perd, ça va commencer à se compliquer. Il nous faut aussi des victoires à l’extérieur, trois victoires consécutives pour recoller au haut du tableau. On doit se relancer dans cette saison." Alors oui, la réception de l’Union Bordeaux-Bègles samedi à Jean-Bouin (16 heures) relève d’une urgence absolue.