Le Rochelais Paul Jordaan prolonge

Nouvelle prolongation du côté de La Rochelle. Après Alexi Balès, Vincent Pelo et Dany Priso, c'est Paul Jordaan qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2021. Le centre sud-africain arrivé l'année dernière a été titulaire 10 fois depuis le début de la saison et a marqué trois essais. Souvent blessé la saison dernière, il fait aujourd'hui partie des cadres de l'équipe de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa. Une bonne nouvelle pour les jaune et noir qui iront défier l'Ulster en Champions Cup ce week-end pour décrocher une qualification historique en quarts de finale.