Le RCT déroule face à Bordeaux-Bègles

Semi Radradra s'est offert un doublé contre ses futurs coéquipiers (5e, 52e). Chris Ashton a lui inscrit sa quatorzième réalisation personnelle de la saison en Top 14 (8e). Derrière, Raphaël Lakafia (24e), Juandre Kruger (38e). et Josua Tuisova (31e) ont fait le reste. L'ailier surpuissant a toutefois écopé d'un carton rouge quelques secondes après son essai après un plaquage dangereux. Malgré l'infériorité et les répliques girondines signées Blair Connor (35e) et Romain Lonca (55e), l'UBB n'a clairement pas fait le poids ce samedi après-midi. Grâce à ce succès, le RCT s'installe un peu plus durablement dans le wagon de tête.

Blair Connor (Bordeaux-Bègles) - 16 octobre 2016Icon Sport

Une bonne bouffée d'air frais pour Toulon. Loin d'être impériaux lors de leurs dernières sorties, en Top 14 comme en Champions Cup, les joueurs de la rade se sont fait plaisir pour leurs retrouvailles avec le championnat domestique. Une semaine après une qualification européenne à l'extérieur, le RCT a capitalisé face à Bordeaux-Bègles. Plus puissants, plus forts, les Toulonnais, souvent adeptes de la stratégie du rouleau compresseur, n'ont pas attendu aussi longtemps pour avoir la main mise sur la rencontre.

Radradra, la preuve par deux

Au terme d'une première période d'excellente facture, auréolée par cinq essais, les joueurs de Fabien Galthié ont très rapidement éteint les quelques espoirs d'une formation girondine privée de ses hommes forts. Marqueur dès la 5e minute, pour son premier essai en Top 14, Semi Radradra a doublé la mise au retour des vestiaires. Celui qui était positionné au centre ce samedi a survolé les débats, affichant quelques signes de facilité au moment de conclure ses deux réalisations.

Semi Radradra (Toulon) vs UBB le 27/01/2018Icon Sport

Tuisova marque puis voit rouge

Un autre homme fort du RCT s'est aussi doublement illustré. Dans un registre sensiblement différent toutefois. Bel et bien marqueur à son tour, l'ailier Josua Tuisova a écopé d'un carton rouge quelques minutes après son essai. La faute à un plaquage haut destructeur sur son vis-à-vis Blair Connor.

Malgré une infériorité numérique de plus de quarante minutes, deux répliques girondines et une seconde période plus ou moins bien gérée, le RCT est parvenu a préserver son bonus offensif sans trop de difficulté. Un succès précieux pour le club de la rade, qui revient durablement dans le top 6. Pour Bordeaux-Bègles en revanche, ce revers prévisible maintient les Girondins en embuscade non loin derrière.