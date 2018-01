Le Racing stoppe la série castraise

Les Tarnais se contentent du bonus défensif quand les Franciliens prennent leur distance au classement avec ce concurrent à la qualification aux phases finales. Durant les cinq dernières minutes de ce match très engagé, les hommes de Christophe Urios ont poussé pour marquer l'essai qui aurait tout changé. Mêlées, pénalités, charges et gagne-terrain se sont succédés pour marquer, en vain, cet essai synonyme de match nul ou de victoire si transformation.

Mais jamais la meilleure défense du Top 14 n’a craqué, malgré une superbe prestation de Babillot dans le jeu au sol ou le punch de Combezou. Et le CO a ainsi payé son manque d’inspiration offensive et ses maladresses tout au long de ce match qui ne rime qu’avec bonus défensif pour les pensionnaires d’un Pierre-Fabre qui tombe pour la deuxième fois de la saison.

David Smith (Castres Olympique) vs Racing 92 le 27/01/2018Icon Sport

Iribaren inspiré, patron et buteur

Pour les ouailles de Travers et Labit, la performance est aboutie. Alors que Carter a retrouvé le Top 14 et qu’Albacete a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs, les Franciliens ont su faire le dos rond durant les temps forts castrais avant de s’avérer réalistes balles en mains. Derrière un Chouzenoux virevoltant et un Iribaren inspiré, patron et buteur, les Ciel et Blanc ont proposé d’autres atouts maison : puissance et jeu aérien redoutable.

Qualifiés pour les quarts de Champions Cup, les Racingmen mettent les Tarnais à sept points au classement du championnat. Des Racingmen qui n’ont plus connu la défaite en Top 14 depuis début décembre.