Le Racing lorgne Fickou

Gaël Fickou est sous contrat avec le Stade toulousain jusqu’en juin 2019. Mais le jeune homme (23 ans, 32 sélections), toujours considéré comme l’un des plus grands talents du rugby français, ne devrait plus être Rouge et Noir après cette date.

En effet, les dirigeants du Racing 92 se seraient dernièrement rapprochés de leurs homologues toulousains afin de leur faire part du vif intérêt qu’ils portent au natif de La Seyne-sur-Mer, un contact officiel que dément aujourd'hui le Stade toulousain. Cette démarche préalable est obligatoire depuis le 18 septembre dernier, avec une réforme votée à la LNR et qui limite désormais les contacts avec un joueur qui n’est pas en fin de contrat. En l'état, si Fickou est très proche du Racing, le Stade toulousain n'a pas été contacté par le club francilien...

Didier Lacroix, son président, nous a ainsi précisé ce jeudi soir : "Je respecte la préparation de mon joueur qui doit affronter Oyonnax (samedi soir) et les vacances de Jacky Lorenzetti. Je règlerai tout cela avec les personnes concernées en temps et en heure."

Ma'a Nonu (Toulon) et Gael Fickou (Stade Toulousain)Getty Images

Si le flou entoure cette affaire, Fickou est clairement intéressé par l'opportunité de rejoindre le Racing. Pour lui, le bénéfice est multiple : d’abord, le trois-cquarts centre est pour le moment oublié des plans des sélectionneurs du XV de France et il a besoin de visibilité pour relancer sa carrière au niveau international ; ensuite, une signature au Racing 92 lui permettrait de retrouver Teddy Thomas et Yannick Nyanga, deux de ses meilleurs amis ; enfin, la mutation lui offrirait la possibilité de clore le premier chapitre d’une carrière professionnelle dont les prémices furent écrites dès 2012 à Toulouse.

Plus d’informations dans l’édition digitale de Midi-Olympique dès à présent sur : https://www.midi-olympique.fr/pdf