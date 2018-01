Le LOU retrouve de l’appétit et veut passer à table

112 jours vont séparer les deux confrontations entre Lyonnais et Agenais mais le contexte du LOU est cette fois totalement différent. Victorieux à Armandie avec le bonus offensif (6-25) le 7 octobre dernier, Lyon prenait alors les commandes du Top 14 pour la première fois de son histoire. Mais en ce 26 janvier, il s’agira de garder le rythme dans la course au Top 6. "C’est une réception très importante pour nous. Ce match marque la fin d’une longue période de matches et il faut qu’elle se termine sur un bon résultat pour pouvoir partir en vacances et se régénérer avant la dernière ligne droite", confie le manager rhodanien Pierre Mignoni.

" Il faut savoir ce que nous voulons jouer et nous voulons le haut du tableau (Mickaël Ivaldi) "

Oui, ce rendez-vous marque bien un tournant de la saison lyonnaise. Au retour des vacances, un bloc de six matches verra ensuite Lyon n’affronter que des concurrents directs pour la qualification (Clermont, Castres, Toulon, Toulouse, La Rochelle et le Racing 92). Ce n’est donc pas le moment de perdre des points en route. "Il va falloir gagner mais pourquoi pas aller chercher plus loin", laisse entendre Mickaël Ivaldi, avec donc dans un coin de la tête l’idée d’un point de bonus offensif qui pourrait faire la différence. "Il faut savoir ce que nous voulons jouer et nous voulons le haut du tableau donc il faut gagner", poursuit le talonneur.

Mickaël Ivaldi (Lyon LOU)Icon Sport

L’équipe est en progression depuis plusieurs semaines

Traduction concrète de cette ambition, le niveau de jeu affiché sur le terrain. Il est plus digne des standards requis et confirme "une nette progression depuis un mois et demi", insiste Ivaldi, rappelant la pression qui découlait "du niveau de jeu affiché en début de saison. Nous avons retrouvé le goût de bien s’entrainer, un appétit." Après avoir ressenti beaucoup de colère lors d’un enchainement de cinq défaites en un mois, Mignoni confirme ce retour en forme. "Je sens que mon équipe est bien. Les gars ont vraiment bien bossé et j’espère qu’ils vont être récompensés. Je pense que nous pouvons être au niveau du match aller", dit-il.

" Les sourires sont là, la confiance est là, aux joueurs d’enfoncer le clou (Pierre Mignoni) "

Tout n’est qu’un éternel recommencement et si l’on disait du contexte du LOU qu’il était désormais différent, c’est également le cas du SUA dont Pierre Mignoni estime que "c’est l’équipe qui a le plus progressé depuis le début du championnat, prenant une autre dimension, jouant libérée et qui ne lâche jamais." Lyon est prévenu. "Les sourires sont là, la confiance est là, aux joueurs d’enfoncer le clou", comme une manière pour l’entraineur de rappeler les joueurs à leur(s) objectif(s). Cela tombe bien, "ce n’est pas tout de dire que nous sommes capables de mieux faire, à nous de le faire sur le terrain", lance l’ailier Toby Arnold.