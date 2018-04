Le duel : Bezy - Iribaren, deux hommes dans l’ombre

L’expérience : avantage Bézy

Dans ce duel de numéros neufs, nul doute que Sébastien Bézy a plus d’expérience que Teddy Iribaren. Le demi de mêlée toulousain a disputé 92 rencontres de Top 14 contre 66 pour le Racingmen. Autre avantage, les sept caps en Équipe de France acquises la saison dernière sous l’ère Guy Noves. Une connaissance du haut niveau international que ne possède pas l’ancien Briviste.

L'Attaque : avantage Bézy

Avec onze essais inscrits dans sa carrière en Top 14, le jeune demi de mêlée toulousain peut compter sur sa vitesse pour trouver des brèches dans la défense adverse. C’est grâce à son jeu vers l’avant et ses courses folles que Sébastien Bézy a réussi à être appelé en sélection nationale, notamment avec sa très bonne saison 2016. Pour Teddy Iribaren, seulement trois essais en championnat et un jeu différent, basé sur des prises de risques et des gestes de fulgurance.

Sébastien Bézy (Toulouse)Icon Sport

La Défense : avantage Iribaren

Le numéro neuf francilien traîne sans arrêt dans les zones de rucks malgré, son petit gabarit. L’ex Briviste n’est jamais bien loin pour stopper ses adversaires ; même les plus solides. L’occasion pour lui de se confronter au lourd paquet d’avant toulousain avec notamment Maestri qui revient en forme ou encore Richie Gray, le géant écossais.

Le jeu au pied : avantage Iribaren

Dans ce secteur de jeu, l’ancien Montpelliérain peut compter sur la puissance et la précision de sa botte pour se dégager ou occuper le camp adverse. Une capacité à faire reculer l’adversaire qui permet à ses coéquipiers d’avancer, comme il l’a si bien fait avec Brive la saison dernière. Une des qualités qui demande le plus d’entraînement pour être décisif sur le terrain.

Teddy IribarenEurosport

La forme du moment : avantage Iribaren

Les deux anciens coéquipiers en espoirs sont tous les deux en manque de temps de jeu cette saison. Avec l’arrivée de Dupont à Toulouse et de la forme internationale de Machenaud, les deux hommes se retrouvent en seconde position. Malgré la forte concurrence, Teddy Iribaren semble être plus en jambe que Sébastien Bézy avec plus de temps passé sur la pelouse. Depuis le début du championnat, le Racingmen a participé à 18 matchs de Top 14 et 1012 minutes de jeu. Supérieur au Toulousain qui a seulement participé à 11 rencontres pour 751 minutes passées sur le terrain. Depuis la grave blessure d’Antoine Dupont, c’est Jean-Marc Doussain qui est le plus souvent utilisé par Ugo Mola au poste de numéro neuf.

Le Résultat : 3-2 en faveur du Racingmen

C’est Teddy Iribaren qui semble le mieux tenir la corde pour ce duel. Mais attention toutefois à la performance de Sébastien Bézy qui va très certainement vouloir livrer une grande partie pour ne pas se faire oublier. Combat à suivre cet après-midi à 16h50 au stade Ernest-Wallon.