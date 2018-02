Le dispositif des JIFF renforcé à partir de la saison prochaine

Le comité directeur de la LNR a décidé de faire évoluer le dispositif des JIFF dès la saison prochaine. D’après eux, le processus "monte en puissance cette saison, les jeunes formés en France jouent plus et le nombre de joueurs issus d’autre fédérations a baissé de 10%". Une efficacité qui a encouragé la Ligue d’aller plus loin. Désormais, la règle s’applique sur la totalité des matchs de Top 14 et Pro D2 phases finales comprises (jusqu’à présent les extrêmes supérieurs et inférieurs n’étaient pas comptabilisés dans la moyenne finale). La saison prochaine, la moyenne du nombre de JIFF sur la feuille de match sera de 15. En 2019-2020, elle passera à 16, sous peine de se voir retirer des points. Elle montera même à 17 en 2020-2021. A l’inverse, le nombre de joueurs non JIFF ayant le droit de jouer en Top 14 et en Pro D2 doit diminuer : 16 en 2018-2019, 15 en 2019-2020, 14 en 2020-2021 et 13 en 2021-2022 et 2022-2023.

Les paliers d’adaptations sur 2 saisons sont maintenus pour les clubs promus en Top 14.

Plus sévère sur les retraits de points

Les retraits de points s’appliqueront au démarrage de la saison suivante. La sévérité du barème a augmenté. Un retrait entre 4 à 12 points au lieu de 2 à 10 points jusqu’à présent.