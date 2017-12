Le (demi) parcours de Brunel à l'UBB

Sept victoires, 1 nul, 5 défaites, une 8e place dans le top 14 avec le même nombre de points que le 6e. Le bilan de l'UBB est plutôt encourageant et correspond peu ou prou à son classement "budgétaire". Quand Jacques Brunel reprend les rênes en juin dernier, Moga voit débarquer deux nouveaux entraîneurs : Jérémy Davidson pour les avants et Rory Teague pour les arrières. Ces deux Anglais n'ont que deux mots à la bouche : précision et intensité. L'Union va réussir plusieurs fois à mettre en place ce jeu, avec une priorité absolue : rester invaincu à domicile.

Jeremy Davidson (Coach Union Bordeaux Bègles)Icon Sport

Les victoires convaincantes contre le champion en titre Clermont, le leader du moment Montpellier, l'armada toulonnaise et dernièrement la Stade Rochelais démontre combien cette équipe est capable de se transcender face aux grosses écuries. Le bémol, c'est cette incapacité à maîtriser un match plus d'une mi-temps. Ce fut le cas à Castres, au Racing, à Toulouse durant vingt minutes, à Pau. Deux exceptions, à Lyon où l'Union a coulé bel et bien et à Oyonnax où elle est allée glaner sa seule victoire à l'extérieur.

Une équipe renouvelée

Drôle de remue-ménages aussi dans l'effectif. Laurent Marti et son staff ont enrôlé quelques pépites qui ont permis au club girondin de tenir la baraque lors des périodes d'indisponibilité des Internationaux, de la tournée et pour pallier l'absence des blessés. Le talonneur Adrien Pélissié, venu d'Aurillac est même devenu barbarians cette année. Peni Ravai, le solide pilier venu aussi du Cantal avec Jérémy Davidson, peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Quant à Mahamadou Diaby, l'ex 3e ligne grenoblois est devenu un titulaire indiscutable. À la charnière, aussi, les lignes ont bougé.

Mahamadou Diaby et Simon Hickey (UBB) plaquent Mathieu Bastareaud (RCTGetty Images

Alors que Simon Hickey a survolé le début de championnat aussi bien en tant qu'animateur que buteur, le jeune Matthieu Jalibert s'est fait un nom en moins de 10 matchs au point que certains l'envoient déjà dans le XV de France. Parmi les jeunes, le pilier Gauche Thierry Paiva, Cameron Woki en 3e ligne tout comme Alexandre Roumat font des apparitions remarqués tandis qu'à l'arrière, Geoffrey Cros fait de plus en plus de feuilles de matchs.

Et puis l'Union, gros fournisseur de l'équipe de France va aussi fournir son manager, Jacques Brunel. Quel sera l'impact de ce départ ? Qui prendra la place du Gersois ? Un nouvel homme ou bien un des deux entraîneurs actuels, Davidson ou Teague ? À moins qu'un autre larron n'arrive en cours de route. Bref, un imbroglio supplémentaire qui peut déstabiliser cette équipe ou bien montrer la force de caractère des Girondins.

Jacques Brunel (manager de l'UBB)Getty Images

Et du caractère, il en faudra, car l'UBB qui a quasiment retrouvé tous ces internationaux, les reperdra au moins pour 3 matchs dans ces phases retours avec les 3 doublons du 24 février à Montpellier, du 10 pour la réception d'Oyonnax et du 17 mars pour un déplacement à Agen. Gérable, mais pas sans risque en plein hiver du top 14. Bref, il ne reste plus qu'à suggérer au nouveau manager de l'équipe de France, de ne pas trop prendre de Bordelo-Béglais. Un juste retour des choses pour aide à la nation.