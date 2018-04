L’antisèche : À faire tourner, les Montpelliérains peuvent avoir des regrets

Le match : Le MHR s’est réveillé trop tardivement

Déçus par leur défaite à la U Arena, après une nette domination, les Toulonnais ont à cœur de se racheter pour jouer un barrage sur sa pelouse de Mayol. 4ème avant le coup d’envoi, sous la menace de Pau et de la Rochelle, Toulon doit s’imposer face à une équipe remaniée de Montpellier.

Vern Cotter, MontpellierIcon Sport

En effet, Vern Cotter a décidé avant la rencontre de procéder à 11 changements dans son XV de départ. Pour mieux préparer la rencontre face à Pau? Et dès les premières minutes, cela s’en est ressenti. Comme face à Clermont (49-0), les hommes de Fabien Galthié commencent le match parfaitement. Bien servi par Radradra, Nonu trouve Asthon dans les 22 mètres pour inscrire la première réalisation de la partie et ainsi battre le record d’essais sur une saison de TOP 14 .

A la 10ème minute, les Toulonnais inscrivent le second essai du match par l’intermédiaire de Radradra, après un gros travail de Mathieu Bastareaud (14-0). Double sanction. Le MHR écope d’un carton jaune après un plaquage dangereux de Kubriashvili sur Trinh-Duc, qui sort sur blessure. Pourtant en infériorité numérique, les coéquipiers d’Enzo Sanga résistent. Mais à 1 minute de la fin du carton jaune, le MHR concède un troisième essai dans ce match. On joue la 22ème minute et Toulon s’empare du bonus offensif (19-0).

Ruan Pienaar (Montpellier)Icon Sport

Malgré une pénalité d’Escande, les Varois se relâchent et laissent la possession du ballon à Montpellier. Les hommes de Vern Cotter marquent leurs premiers points du match grâce à un essai de Martin, après un magnifique travail de Cruden. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Toulon réagit dans la foulée avec une réalisation de Facundo Isa qui, par la même occasion, redonne le point de bonus offensif à son équipe sur la sirène. Toute autre physionomie en deuxième mi-temps, où les Montpelliérains posent des problèmes aux Toulonnais. Avec l’entrée de nombreux joueurs majeurs (Picamoles, Willemse, Pienaar), les Héraultais mettent la main sur le ballon. Ils sont logiquement récompensés avec un essai de Ngandebe, le jeune ailier montpelliérain. Il reste 10 minutes à jouer et Toulon obtient une pénalité dans le camp du MHR après une faute de Haouas au sol. Les Toulonnais décident d’opter pour la pénalité alors qu’ils sont à un essai du bonus offensif (32-12).

Un choix étrange qui est sanctionné quelques minutes plus tard par Galletier qui trouve à son tour le chemin de l’-en but. Montpellier empêche donc définitivement Toulon de prendre le bonus offensif (32-17). Dominateur en premiere mi-temps, Toulon laisse échapper une belle occasion de prendre un point de bonus offensif qui lui tendait les bras. Avec cette victoire, Toulon repasse devant Toulouse à la 3ème place du classement. De son coté, Montpellier peut nourrir des regrets sur ce match.

L’action : Ashton, pour l’histoire

On joue la 7ème minute du match. Une minute ancrée dans l’histoire. Chris Ashton vient de battre le record d’essais inscrits en Top14 sur une saison avec 22 réalisations à son actif. Il efface des tablettes le fidjien et ancien clermontois Napolioni Nalaga qui avait porté son total à 21 essais en 2008-2009. Suite à beau lancement de jeu, Radradra, bien servi par Isa, parvient à trouver Nonu à hauteur, qui retrouve l’ailier anglais dans les 22 mètres. Ashton n’a plus qu’à mettre les cannes pour planter le premier essai de son équipe. Un essai magnifique pour un record historique.

Le facteur X : Les remplaçants de Montpellier

Avec une première mi-temps complètement manquée, les Montpelliérains ne pouvaient pas faire pire sur la pelouse du Vélodrome. Les changements de Picamoles, Willemse et Pienaar ont apporté un second souffle à cette équipe héraultaise. On peut donc se poser la question suivante : si Vern Cotter avait décidé de mettre son équipe type, le MHR aurait-il été capable de s’imposer face aux Toulonnais ?

Louis Picamoles (Montpellier)Icon Sport

La question : Pourquoi Toulon a choisi de prendre les points ?

La semaine dernière face au Racing 92 (13-17), Toulon a dominé outrageusement en deuxième mi-temps. Les Varois avaient pris le risque de marquer un essai pour la victoire au lieu de prendre les points. Cet après-midi, ils ont fait tout l’inverse. A la 70ème, Haouas est pénalisé au sol dans son propre camp dans les 22 mètres. Les Toulonnais décident de prendre les points plutôt, que d’aller chercher un essai synonyme de bonus offensif. Cette décision peut paraître étrange. Résultat, avec 4 essais à 2, Toulon ne prend donc pas le point de bonus offensif.

La décla : Mathieu Bastareaud, le capitaine toulonnais

Interrogé sur le choix de prendre les points, plutôt que la touche, Mathieu Bastareaud s’est agacé au micro de Canal + après la rencontre :

"C’est moi qui fait le choix de prendre les points. J’en ai un peu marre que l’extérieur me dise ce que j’ai à faire. Ils ont qu’à mettre un autre capitaine"

Lucas Meirinho