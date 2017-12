Lamboley : “L’année se termine bien”

Rugbyrama : Grégory, vous entrez et ça vous sourit immédiatement. Que demander de plus !

Grégory Lamboley : Ça fait plaisir, ce n’était pas le plus dur que j’ai eu à marquer. C’est sur mon premier ballon touché. On arrive à partir au ras. Je suis très content pour la fin de l’année. Je me suis retrouvé là, ça me tombe dans les mains mais je pense que mon fils l’aurait marqué (sourire).

Vous avez imprimé de la puissance et de la vitesse et Agen a fini par complètement craquer.

G.L : Le travail de sape en première mi-temps a bien été fait pour qu’on puisse s’exprimer en seconde période. Nous, on a fait entrer du sang neuf qui n’avaient pas joué depuis longtemps comme “J-C” (Orioli, NDLR) et Lekso (Kaulashvili). Il y avait pas mal d’envie.

Ce succès fait du bien aux têtes, après deux défaites et avec ce qui vous attend ces prochaines semaines.

G.L : Oui, on va avoir un calendrier très chargé, avec un mois de janvier très dur. Tout le monde va être concerné et en faisant entrer assez tôt des joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu, ça permet de les remettre dans le rythme. Du coup, l’année se termine bien.