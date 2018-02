Lamboley jusqu’en 2019

Après dix-sept ans à Toulouse, Lamboley avait rejoint La Rochelle cet été en paraphant un contrat de deux ans qui comportait une clause libératoire à l’issue de cette saison, susceptible d’être activée par le club et le joueur. Cette clause n’ayant pas été dénoncée avant la date limite, Lamboley reste automatiquement rochelais jusqu’en juin 2019. Triple champion de France et triple champion d’Europe avec Toulouse, il a disputé 308 matches de Top 14 et 82 matches de Coupe d’Europe depuis ses débuts en élite en 2001.