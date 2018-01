Labit : "C'est une fierté pour un entraîneur"

Rugbyrama : Quelle importance revêt cette victoire à vos yeux ?

Laurent Labit : Cette échéance avait été bien préparée car c'était un match important, voire charnière dans notre calendrier. Castres n'était qu'à quatre longueurs derrière. Les joueurs amenés avaient pour mission de ramener des points. L'idée, c'est d'essayer se mêler à la lutte avec la Rochelle et Montpellier afin d'envisager éventuellement une demi-finale directe. L'équipe est déjà qualifiée pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, si elle pouvait s'éviter un barrage, se serait plutôt bien. Ca passe par ce genre de matchs.

Quels sont les principaux motifs de satisfaction ?

L.L. : C'est une fierté quand tu es entraîneur de voir que ton groupe a une telle profondeur. Avec des éléments qui ont peu de temps de jeu ou qui sont jeunes, nous avons été capables de chercher la victoire sur un terrain où il est toujours dur de s'imposer, je sais de quoi je parle... Avec tous les changements effectués, on savait qu'il y aurait un manque de repères et de liant au niveau du jeu. Il avait été décidé de faire un match à l'expérience et dans la maîtrise. C'est bien car plus il y a de la concurrence et de solutions, plus il y a de chance de gagner des médailles.

Laurent Labit (Racing 92) - décembre 2016AFP

Le Racing porte sa série de succès à sept...

L.L. : C'est une satisfaction d'enchaîner les victoires. La livraison de la U Arena a amené un boost à l’équipe. Le Racing se porte bien actuellement et ça donne plus de confort pour travailler. Ce qui me satisfait surtout, encore, c'est l'état d'esprit et l'homogénéité de l'effectif. Pour le reste, les séries, c'est joli mais ce qui m'intéresse, c'est de gagner les derniers matchs de la saison.

Teddy Iribaren a encore été décisif dans la stratégie. Quel regard portez-vous sur son éclosion ?

L.L. : Teddy est une des grandes satisfactions de la première partie de saison. A vrai dire, on le surveillait depuis un moment et nous avions failli le faire venir à Castres. Au Racing, Maxime Machenaud enchaînait les matchs depuis plusieurs saisons, il était fatigué à la longue et donc moins performant à la sortie. L'idée était de recruter un joueur un peu différent capable d'amener une sorte de concurrence, de le soulager. Teddy est malin, roublard et possède un très bon pied. Il a encore été d'un grand niveau. Tout le monde l'a vu.