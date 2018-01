La Rochelle reprend la tête !

Les Maritimes se sont mis à l'abri grâce à une première période maîtrisée et 3 essais marqués(Kerr-Barlow, Roudil et Eaton). La seconde période est remportée par les brivistes avec notamment un doublé de Lapeyre. Les Rochelais restent invaincus à Marcel Deflandre cette saison. Les Brivistes méritaient au moins un point de bonus défensif.

Les vacances arrivent à point nommé pour des Rochelais qui ont fonctionné sur courant alternatif face à Brive. D’abord joueurs et opportunistes en première période avec l’arme du jeu au pied utilisée à merveille par Lamb. L’ouvreur rochelais a ainsi offert 2 essais à ses partenaires Roudil et Eaton, à chaque fois sur côté gauche. Avant eux c’est Kerr-Barlow qui a pu inscrire son première essai en Top 14 à la suite d’un ruck à 5 mètres de la ligne briviste.

En seconde période, les Maritimes ont paru plus emprunté et moins bien physiquement malgré l'essai de Roudil. Ce dont a profité Lapeyre, l’omniprésent ailier briviste. D’abord en concluant un beau mouvement corrézien parti d’une pénalité rapidement jouée par Masilevu. Et puis sur une interception dans les 22 mètres rochelais, signe de la fatigue des hommes de Patrice Collazo. Avec l'essai de Masilevu en première période, le CABCL s'est payé le luxe d'inscrire 3 essais. Cette équipe là n'a plus rien à voir avec celle, en difficulté, du début de saison.

C’est tout de même une nouvelle victoire à domicile pour le Stade Rochelais, toujours invaincus à Marcel Deflandre cette saison. Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du classement. Brive repart bredouille de son déplacement mais avec quelques certitudes sur son jeu.