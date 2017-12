La Rochelle finalement sans Keer-Barlow et avec Botia au centre

Pour défier l’UBB au Matmut Atlantique, le staff rochelais a donc tranché : Botia est titularisé au centre, une première pour lui avec son club depuis la demi-finale de Top 14 perdue contre Toulon en find de saison dernière (15-12). Pas d’Atonio en première-ligne mais Fea’o, ni donc de Keer-Barlow qui est remplacé par l’habituel demi de mêlée du Stade rochelais, Alexis Bales.

Le capitaine Eaton fait lui son retour en troisième-ligne et sera accompagné par Victor Vito et Zeno Kieft. Aux ailes, Sinzelle et Rattez retrouvent une place dans le XV de départ. Sur le banc, on retrouve Pelo qui a résigné au club cette semaine ainsi que Mathieu Tanguy qui fait son retour dans les 23.

La Rochelle tentera avec cette équipe de remporter le derby de l’Atlantique et de terminer cette phase aller en position de leader.

XV de La Rochelle : 15. Murimurivalu ; 14. Ratez, 13. Doumayrou, 12. Botia, 11. Sinzelle ; 10. James, 9. Bales ; 7. Eaton (cap), 8. Vito, 6. Kieft ; 5. Jolmes, 4. Sazy ; 3. Fea’o, 2. Bourgarit, 1. Priso

Les remplaçants : 16. Maurouard, 17. Pelo, 18. Tanguy, 19. Amosa, 20. Goillot, 21. Boudehent, 22. Ranger, 23. Boughanmi