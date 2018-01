La Rochelle avec le bonus, Clermont s’impose contre Montpellier... nos pronos pour la 16ème journée

Toulon - Bordeaux Bègles (samedi 14h45)

Qualifiés en quarts de finale de la Champions Cup, les Toulonnais reçoivent Bordeaux à Mayol. L’occasion pour l’équipe de Fabien Galthié de retrouver la victoire après deux défaites consécutives en Top 14. Pour les deux formations, il faudra néanmoins faire sans les internationaux présents à Marcoussis ce qui devrait permettre au match d’être assez ouvert. Toulon, 5ème, doit l’emporter à domicile pour garder sa place dans les six premiers qualifiables alors que Bordeaux Bègles serait bien inspiré de faire un coup à l’extérieur avant la trêve.

Notre pronostic : victoire de Toulon, aucun bonus

Lyon - Agen (samedi 18h00)

Longtemps présents dans les six premiers, les Lyonnais sont maintenant 7ème du Top 14. Alors à l’heure de recevoir les Agenais, l’équipe de Pierre Mignoni n’a plus le choix et doit gagner, qui plus est avec un bonus offensif, afin de ne pas perdre de points très importants pour la lutte pour les phases finales. Face à une équipe agenaise qui se concentre plutôt sur ses matchs à domicile, les Lyonnais devraient réussir à s’en sortir sans trop de problèmes même sans Felix Lambey, retenu avec le XV de France.

Notre pronostic : victoire de Lyon avec le bonus offensif

La Rochelle – Brive (samedi 18h00)

Duel déséquilibré sur le papier entre des Maritimes, 2ème et des Brivistes 12ème. A domicile, La Rochelle est intraitable : 7 matchs, 7 victoires et une moyenne de 39 points marqués. De l'autre côté, Brive a du mal à voyager avec seulement deux points ramenés de déplacements (match nul à Bordeaux). Les Rochelais restent sur un match nul décevant à Oyonnax (28-38 à la 79ème minute et 38-38 au final), on les voit mal ne pas se racheter devant leur public.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de La Rochelle

Toulouse – Oyonnax (samedi 18h00)

Voilà deux équipes qui ont pu laisser leurs cadres au repos lors de cette fin de campagne européenne. La lanterne rouge se déplace plutôt bien récemment : deux points de bonus ramenés sur les trois derniers déplacements. Les Oyomen ont inscrit 30 points, tout en encaissant 40 de moyenne sur leurs trois dernières sorties. A domicile, les Toulousains sont solides malgré une défaite contre Castres (31-41). En revanche, ils ont un problème à la charnière : Doussain (très incertain), Dupont et Holmes absents. Le match s'annonce donc plutôt serré.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse, bonus défensif pour Oyonnax

Castres – Racing 92 (samedi 20h45)

C'est le choc entre le 4ème, Castres, et le 3ème, la Racing 92. Dans le même groupe en Champions Cup, les deux équipes se retrouvent en TOP 14 ce samedi. Avant leur défaite à Agen (30-3), les Tarnais avaient enchaîné 7 victoires de rang. Le Racing 92 est un petit peu « pillé » par le XV de France : Ben Arous, Gomes Sa, Vakatawa, Thomas, Chavancy, Machenaud et Lauret (Dulin et Chat blessés/malades) seront absents. Castres à l'opportunité de revenir à hauteur de son adversaire du jour.

Notre pronostic : Victoire de Castres, aucun bonus à prévoir

Stade français - Pau (dimanche 12h30)

La victoire est impérative pour les Parisiens contre Pau. Les deux équipes, toutes les deux qualifiées pour les quarts de finale de Challenge Cup se retrouvent donc à Jean-Bouin pour le compte de la 16ème journée. Si le Stade français veut l’emporter pour s’éloigner le plus loin possible du bas du classement, les Palois, eux, ont toujours l’ambition de se qualifier pour les phases finales et cela passe peut être par un succès à l’extérieur ce week-end. 8 points séparent les deux équipes et pour le Stade français, il sera important d’être souverain à domicile sur cette deuxième partie de saison.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Pau

Clermont - Montpellier (dimanche 16h00)

Clermont se retrouve dans une situation délicate. Malgré leur parcours presque parfait en Coupe d’Europe, les Clermontois sont dans le durs en championnat. Loin des standards habituels, ils sont pour le moment 10ème à 7 points du premier qualifiable. La victoire est donc impérative. Pourtant, en face, Montpellier se présente dans la peau du leader et avec une statistique incroyable : ils ont remporté leurs trois derniers déplacement à Marcel-Michelin.

Notre pronostic : nous voyons les Clermontois s’imposer de justesse à domicile, bonus défensif pour Montpellier.