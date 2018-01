La blessure de Fofana, le CAB qui surpasse le leader : les 5 infos du week-end

Castre s'impose (27-31) à Clermont au terme d'un match incroyable

L'essai rageur de Radosavljevic, l'ex-clermontois, à la 73e minute permettait aux Castrais de passer devant l'ASM pour une des premières fois du match. S'en est suivi 10 minutes de souffrance pour les visiteurs, défendant héroïquement leur ligne d'en-but bien au-delà de la sirène. Pourtant, Clermont avait fait ce qu'il fallait en début de match malgré les absents (voir ci-dessous). Rougerie-Betham, au centre créent de nombreuses différences, d'autant plus que le jeune Tuicuvu à l'aile effectue d’excellents débuts. Pourtant les coéquipiers de Babillot, reviennent du vestiaire avec de meilleures intentions. Leur persévérance sera récompensée par un ballon cafouillé dans une ultime mêlée clermontoise.

Ludovic Radosavljevic (Castres)Icon Sport

Fofana le nouveau coup d'arrêt

Le 27 octobre dernier, le centre de l'ASM faisait son grand retour sur les terrains après neuf mois d'absence causés par une rupture du talon d'Achille. À peine deux mois plus tard, et sept matchs disputés avec Clermont cette saison, l'international français (29 ans, 44 sélections) connaît un nouveau coup d'arrêt. Victime d'une hernie cervicale, le joueur subira début janvier une opération chirurgicale laquelle occasionnera une indisponibilité pour les trois prochains mois. Ses espoirs de participer au prochain Tournoi des VI Nations sont donc annihilés. À l'image de ces galères, c'est tout le club Auvergnat qui est amputé d'une équipe entière de joueurs (15). Ce dimanche encore, Kayser, Strettle, et Rougerie sont sortis de manière inquiétante.

fofanaIcon Sport

Brive sort de la zone de relégation

Opposés au MHR, les Brivistes l'ont largement emporté 29 à 10, quatre essais à un, après avoir livré leur prestation la plus aboutie de la saison. Cerise sur le gâteau, les Corréziens ont ainsi décroché leur premier point de bonus offensif de la saison. Auteur d'un doublé en trois minutes (56e, 59e soit son premier en Top 14), le jeune ailier Nadir Megdoud (20 ans) s'est particulièrement montré à son avantage, faisant parler ses qualités de finisseur. Fort de ce carton plein, Brive s'extirpe de la zone rouge en repassant devant Agen, rentré bredouille de la Rochelle (6-47) et désormais avant-dernier du championnat avec deux points de retard sur le CAB.

Nadir Megdoud - BriveIcon Sport

Premiership : les demi-finales prennent forme

Vendredi, en ouverture de la douzième journée de Premiership, les Wasps, troisième avec 34 points se déplaçaient à Bath, cinquième avec 30 points. Étant donné qu'il n'y a pas de barragiste en Angleterre, cette rencontre était déjà capitale en vue des phases finales. Les abeilles de Coventry, ont réalisé deux entames de périodes parfaites, forçant les locaux à courir après le score pendant tout le match. Résultat : 26-31 pour les Wasps. Bath s'en sort avec les deux bonus, mais compte désormais 5 points de retard sur Gloucester, dernier qualifié.

Ligue Celte : Glasgow réagit

Surpris la semaine dernière dans le derby écossais, les Glasgow Warriors avaient subi leur première défaite en championnat d'un petit point à Édimbourg. Samedi, les deux équipes s'affrontaient de nouveau, mais ce coup-ci à Glasgow. Les Warriors ont rétabli l'équilibre en ne laissant aucune miette à leurs compatriotes. Les locaux s'imposent 17-0 grâce à 4 pénalités de Finn Russell, et un essai de Jones. Les Warriors comptent désormais 16 points d'avance sur le second de la poule A.

Par Baptiste Barbat