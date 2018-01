L'UBB a trouvé un accord avec Radradra

Depuis de longs mois, Bordeaux-Bègles cherchait à frapper fort sur le marché des transferts en recrutant un trois-quarts de stature internationale. Le club du président Laurent Marti a atteint son objectif en parvenant à convaincre la vedette Semi Radradra (25 ans) de rejoindre la Gironde l'été prochain, comme annoncé ce lundi par Midi Olympique.

Le Fidjien, en fin de contrat avec Toulon en juin, a dit oui à l'offre conséquente de 600 000 € formulée par l'UBB. Le RCT n'a pu s'aligner sur cette offre et verra donc prochainement partir une de ses satisfactions du recrutement. Si le centre-ailier a marqué un seul essai en huit rencontres toutes compétitions confondues, il a produit de nombreuses actions de classe et s'est régulièrement montré décisif. Pour les lignes arrière bordelaises, il s'agit d'une force de frappe prestigieuse et talentueuse. En NRL, le treiziste Semi Radradra était considéré comme une des grandes vedettes. En quelques matchs, il a réussi à transposer son talent, ses crochets diaboliques et sa gestuelle chaloupée au rugby à XV.

Semi Radradra, Ma'a Nonu (Toulon)Icon Sport

Tamanivalu va suivre

Les bonnes nouvelles devraient se suivre pour les supporters girondins. Bordeaux-Bègles est en effet sur le point de s’offrir un autre phénomène d’origine fidjienne : Laurent Marti est en contact très avancés avec Seta Tamanivalu (25 ans, 3 sélections), valeur montante du rugby néo-zélandais, courtisé par le RCT au printemps dernier. Le joueur des Crusaders, victime de la concurrence en équipe nationale, a ouvert la porte à un départ pour l'Europe. Son atterrissage est prévu du côté de Chaban-Delmas. Autour de la paire Radradra-Tamanivalu, l'UBB possédera une ligne de trois-quarts particulièrement alléchante sur le papier.