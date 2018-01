L'antisèche : Pau s'extirpe du piège toulousain

En tout début de match, on pouvait penser que les deux équipes allaient, comme à l'image des autres rencontres du week-end, se livrer une guerre de tranchées et d'occupation. En témoigne les insistants jeux au pied, mais aussi le premier essai de Lespiaucq à la suite d'un maul. Malgré cet entame, les deux équipes ont par la suite développé du jeu. Mjekevu et Kolbe ont placé quelques crochets électriques dont ils ont le secret, mais ces offensives seront toutes avortées par des en-avant.

Colin Slade (Section Paloise) lors du match contre le Stade Toulousain le 07/01/2018Icon Sport

C'est finalement grâce à une domination en mêlée que la Section réussit à inscrire des points par l'intermédiaire de Tom Taylor. 11-3 à la pause. En seconde période, alors que les Toulousains subissent dans leurs 22m, les Palois perdent le ballon sur un énième en-avant. Le ballon atterrit dans les mains d'Antoine Dupont qui, après un raffut, perce une nouvelle fois la défense de la Section. L'action rebondit jusque dans les 22m palois. Kolbe reçoit une passe sautée encombrante de Fickou, mais alors qu'il doit reculer pour se saisir du ballon, il parvient à éliminer son vis-à-vis sur les appuis, puis il sert Mjekevu en bout de ligne qui n'a plus qu'à aplatir. Les Toulousains reviennent à 1 point, mais le score n'évoluera plus, Doussain manquant une pénalité décisive en fin de match. Les Béarnais vont tenir en défense (voir ci-dessous).

Le tournant

On joue la toute fin de match, les Toulousains semblent plus en jambes et portent le ballon au milieu du terrain. Les Palois subissent mais résistent à 14, à la suite du carton rouge contre Puech. Les Rouge et Noir écartent alors à plusieurs reprises, mais Guitoune tente la sautée de trop, pour finalement échapper le ballon. Slade le récupère et tape à suivre pour lui-même. Derrière Fritz à la course, le Palois parvient à se coucher sous le Toulousain pour lui arracher le ballon. Ce dernier va rester dans les mains des locaux jusqu'à la fin du match.

Le facteur X : Antoine Dupont, une nouvelle fois

Auteur d'un essai de 80 mètres refusé en première mi-temps, Antoine Dupont s'est montré capable de faire progresser son équipe de plusieurs decamètres au moins trois fois dans le match. Dans son style si caractéristique, le Toulousain aurait pu être l'homme du match si ses efforts avaient été concrétisés.

Pourquoi Doussain bute-t-il lors de la pénalité de la 69e minute ?

Alors que les Toulousains sont menés d'un point à 10 minutes du terme, Alexandre Ruiz accorde une pénalité aux visiteurs à 40 mètres légèrement excentrée. Surprenant: Ramos, buteur habituel depuis le début de la saison et tout juste entré en jeu, ne se propose pas au but. C'est Doussain, également entré en cours de match, qui s’empare du tee, pose son ballon, mais manque l'occasion de prendre les devants. Le Stade ne s'en relèvera pas.

Par Baptiste Barbat