L'antiséche : Castres assomme Clermont

Le match

En grands habitués des belles empoignades, Clermontois et Castrais n'ont pas dérogé à la règle pour ce dernier match de l'année civile 2017. Les premières minutes des débats révélaient une grosse implication dans les deux camps et une intensité de tous les instants sur la pelouse. Ajoutez à cela un scénario renversant tout au long de la partie et vous tenez l'un des matchs de cette fin d'année.

Si Clermont dominait le premier acte au tableau d'affichage (21-10), grâce à un essai de Rougerie et un de Grosso, profitant aussi de la forte indiscipline castraise, avec notamment deux cartons jaunes pour Lassalle et Tichit, il devait aussi faire face à une nouvelle cascade de blessés, perdant tour à tour Strettle et Kayser.

David Strettle (Clermont) face à Isa Nacewa (Leinster) - demi-finale de Champions Cup (23 avril 2017)Getty Images

En deuxième mi-temps, l'indiscipline castraise se poursuivait avec un nouveau carton jaune pour Jelonch à la 42ème et Parra faisait gonfler le score (27-10). Mais même avec dix sept points d'avance, les Clermontois continuaient de remplir leur infirmerie, avec la sortie d' Aurélien Rougerie, touché à un genou. Un coup du sort qui a indéniablement affaibli Clermont. Le moment choisi par Castres pour se relancer dans la rencontre avec l'apport du nouvel entrant Rory Kockott ,associé à Ludovic Radosavljevic à la charnière. Et à la 57ème, sur un en-avant de Fritz Lee dans ses 22 mètres, David Smith marquait un essai en coin après une mêlée castraise (27-17). Rien n'allait plus à Clermont et un problème d'éclairage se produisait à Marcel-Michelin. Castres ne s'en laissait pas compter et Alex Tulou inscrivait le troisième essai des siens (27-24).

Sur la même action, Kockott et Beheregaray devaient laisser leurs partenaires à 14 après un accrochage. Radosavjevic manquait l'occasion de faire revenir les Tarnais à égalité à la 67ème. Le CO qui dominait les débats avec plus de 65 % de possession du ballon pouvait compter sur une nouvelle faute clermontoise. Toeava plaquait haut Palis et annulait une situation d'essai castraise. Et c'est sur une 89 que Castres prenait l'avantage avec un essai, symbolique de son demi de mêlée Radosavljevic (lire ci-dessous), de retour sur ses terres (27-31).

Clermont, invaincu à domicile depuis le début de saison avait beau faire le maximum pour repasser devant, Castres tenait bon, et résistait dans ses 22 mètres puis sur sa ligne d'en-but. Les joueurs de Christophe Urios gagnaient le ballon sur la dernière mêlée introduction auvergnate et pouvaient laisser exploser leur joie. Dans la lignée de leur victoire sur la pelouse du Stade toulousain, ils signent un nouvel exploit majuscule. Onzièmes début octobre, ils se retrouvent ce soir troisièmes. Pour Clermont, qui stagne à la dixième place, cela commence à devenir inquiétant.

Rory Kockott et Christophe Urios (Castres) - 28 mai 2016Icon Sport

L'action : Radosavljevic se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers

Cela lui tenait à cœur, et il n'a pas manqué son rendez-vous. Champion de France la saison dernière avec l'ASM, le demi de mêlée s'est plutôt bien fondu au collectif tarnais. Depuis quelques matchs, il enchaîne les grosses prestations et ce dimanche après-midi il a poursuivi dans ce sens. Collant au ballon en permanence, rapide sur ses éjections, il a surtout joué un bien mauvais tour aux Clermontois. Après une 89 avec son numéro huit Vaipulu, il allait marquer sans opposition à la 73ème. Avant de voir la fin du match depuis le banc de touche après un carton jaune récolté dans les arrêts de jeu. Qu'importe, Christophe Urios ne devrait pas lui tenir trop rigueur.

Ludovic Radosavljevic (Castres)Icon Sport

Le facteur X : Castres ne lâche pas le morceau

Même avec dix-sept points de retard à une demi-heure de la fin de la rencontre, une forte indiscipline et pas moins de cinq cartons jaunes, il en faut plus pour venir à bout du CO cette saison. Après sa victoire à Toulouse, Castres a une nouvelle fois épaté par son état d'esprit. Le barragiste de la saison dernière, défaits d'une courte tête par Toulon, est en train de réaliser une saison de fort tonnage en championnat. Qu'on se le dise, cette équipe risque d'en embêter plus d'un.

La question

Clermont va t-il se qualifier pour les phases finales ? Sondage 704 vote(s) Oui Non

Par Enzo Diaz