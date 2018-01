Jamais deux sans trois

Depuis le début de saison les scores de parité restent rares. On en dénombre quatre, un entre Brive et Bordeaux-Bègles… et trois concernant l’US Oyonnax qui successivement, sur la pelouse de Mathon, a tenu en échec les équipes de Toulouse, Clermont et enfin La Rochelle. Le décompte pourrait même être encore plus impressionnant car Oyonnax aurait pu assurer deux autres partages, à domicile face à Pau et en déplacement à Brive si son désir de victoire ne l’avait poussé à viser plus haut.

L’issue de ces deux rencontres découla du même final avec dans les ultimes minutes une pénalité offrant à l’équipe de l’Ain l’opportunité d’accrocher le nul et le choix fait de ne pas tenter la pénalité pour viser la victoire.

Valentin Ursache (Oyonnax) lors du match Oyonnax v Stade Rochelais le 06/01/2018Icon Sport

C’est encore face à ce choix que les Oyonnaxiens se sont retrouvés dans les ultimes secondes de leur duel avec La Rochelle pour cette fois retenir l’option des perches et assurer un troisième partage sur leurs terres.Ce scénario final n’est pas sans rappeler celui de la confrontation avec Clermont quand les Oyonnaxiens avaient bouclé la première période avec un handicap de 19 points comblé dans le second acte pour finalement rétablir la parité sur un essai inscrit à la 77ème minute.

Face aux Rochelais, le retard des Oyonnaxiens n’était que de dix points, jusqu’à deux minutes de la fin du match, jusqu’à cette action permettant de remonter le terrain pour inscrire un quatrième essai, jusqu’à cette longue suite de temps de jeu, au-delà de la sirène pour obtenir la pénalité du partage.

Avant la rencontre Adrien Buononato, évoquant le classement de son équipe, avait tiré un parallèle "nous sommes un peu comme à la mi-temps de notre match contre Clermont, avec un gros handicap et apparemment plus rien à attendre". Mais l’USO a de la ressource et le tempérament pour mener la poursuite. Les Rochelais peuvent en témoigner.