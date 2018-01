Germain : "Encore plus excitant de s'imposer tout à la fin"

Rugbyrama : Cette victoire sur la sirène doit-être un véritable soulagement ?

Gaëtan Germian : Cette victoire nous fait vraiment du bien à la tête. On savait que les deux réceptions consécutives de Montpellier et Toulon seraient cruciales pour la suite de la saison. Nous avons réussi à obtenir deux victoires, donc aussi bien mentalement que comptablement, nous sommes très contents.

Le scénario est en revanche très différent de la semaine dernière...

G.G : C'est un scénario différent mais on va retenir la victoire et, quand on l'emporte comme ça sur la fin, c'est encore plus excitant. Avec ces conditions climatiques, on savait qu'il n'y aurait pas de grandes envolées. Mais il fallait être précis dans ce que nous voulions faire, avoir une bonne occupation du terrain en étant au combat. Ça a été laborieux, mais on a su renverser le match sur la fin et c'est très positif.

Racontez-nous cette dernière transformation ?

G.G : C'était très long d'attendre le décompte du chronomètre, mais si je tapais avant la sirène je pense que je me serais fait un peu engueuler. Après, ce n'était pas une transformation très compliquée, et voir la joie de toute l'équipe, de tout le public, de toute la ville, c'est génial.

Avez-vous pensez à un contre adverse, comme celui réussi ici par Jean-Baptiste Péjoine face à Toulouse ?

G.G : J'y ai pensé un peu, surtout j'ai vu, qu'en face, ils étaient très motivés pour venir me contrer. Mais si c'était à refaire, j'aurai posé mon ballon plus tard car là j'ai trouvé le temps long. Mais, comme, il n'y pas eu de mal, ça va.

A titre personnel, vous devez très satisfait d'avoir pu rejouer et d'être décisif...

G.G : J'étais remplaçant mais je savais très bien que je pouvais rentrer n'importe quand. Je suis très content d'avoir joué, mais la victoire reste le plus important. A titre personnel, je ne vais pas le cacher, je passe une saison compliquée puisque je me suis fais opérer à l'intersaison et j'ai eu mes problèmes de dos que j'ai traîné. Ça a été une vraie galère avec des matchs moyens. Mais il faut faire le dos rond et ne pas perdre confiance. Je me suis dis qu'il y aura des jours meilleurs.