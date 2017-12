Fouyssac, l'atout du SUA

Là, personne ne l'acclame pendant la partie, le speaker n'annonce jamais son nom et il n'a aucun plaquage à redouter. Mais le centre d'Agen, Pierre Fouyssac y revient chaque semaine en compétiteur. C'est le rendez-vous des mercredis d'hiver avec ses coéquipiers Paul Abadie, Denis Marchois, Quentin Bethune etc. : les concours de belote de Saint-Nicolas-de-la-Balerme dans la banlieue d'Agen. La belote un jeu qui lui parle : un jeu dit à contrat, où l'une des deux paires s'engage à faire plus de points que l'adversaire et dans lequel l'échec est sévèrement pénalisé.

"Ce qui compte, c'est de bien répéter sa partition", dit-il. Comme une métaphore parfaite pour sa vie professionnelle : la leçon est aussi valable pour le rugby, a fortiori si l'on veut exister en Top 14.

Et Pierre Fouyssac là aussi, l'a retenue. A la belote, après la donne, il y a le choix de l'atout. Au SUA, Fouyssac (1,90m, 100kg) cette saison s'est imposé dans cette catégorie là : en sept matches dont six titularisations en Top 14, ses performances ont donné du crédit aux ambitions de maintien du SUA. Et valorisé Académia, le projet de formation rêvé par le président Alain Tingaud.

Pierre Fouyssac, l'ailier d'AgenIcon Sport

Né à Agen le 17 mars 1995, il a été éduqué à Lavardac comme Benoît Lecouls, tout en pratiquant le basket puis le judo - il fut champion départemental à 13 ans en plus de 80 kilos et ceinture verte.

Mais c'est à Agen que le cousin de l'arrière de l'équipe de France, Montserrat Amédée - "On jouait ensemble petits dans le jardin. On avait 9 ou 10 ans et on se rentrait dedans. Je savais qu'elle réussirait" -, s'est révélé. Fouyssac y est arrivé en 2010, recruté par Francis Porte, chercheur d'or au service de l'Académie. Après deux années à refuser les avances, il avait choisi de rejoindre le SUA en même temps qu'il intégrait le pôle espoir de Talence. Il y a découvert le jeu à XV puisqu'avec les minimes de Lavardac, ils évoluaient à douze. Il s'est forgé. "J'ai pris 20 kilos en trois ans".

Et très bien adapté : il squattera toutes les équipes de France de jeunes à partir des U17 jusqu'aux U20 disputant le Mondial disputé en Italie. Et même France VII. Pas de pôle France à Marcoussis en revanche. "C'est un regret. C'était devenu un objectif pour moi. Ca ne m'a pas empêché de devenir professionnel mais quand je vois le travail effectué par ceux qui y ont été, je me dis que ça aurait été intéressant."

Et voilà comment il s'est retrouvé lancé en Top 14 en 2015. Ailier au départ selon le vœu de Stéphane Prosper. "Il me disait que ça serait pour moi le moyen d'apprendre vite, que ça me préparerait à m'engager physiquement et que je comblerais mes manques au niveau de la technique individuelle", rembobine Fouyssac. Sa technique individuelle, une affaire sensible. "Je ne suis pas catastrophique mais je sais ce que j'ai à travailler. J'ai peut être eu tendance jeune à trop m'appuyer sur mon physique. A l'entrainement, je dois travailler les duels, faire vivre le ballon après moi. La technique individuelle, c'est ce qui fait la différence au plus haut niveau."

N'empêche, après le baptême du feu à l'aile en Top 14, il s'est installé au centre en Pro D2 et n'a plus quitté ce poste depuis. Et le voilà désormais titulaire d'un contrat professionnel.

Pierre Fouyssac - AgenIcon Sport

Quand il était espoir, il avait préparé dans le cadre du double cursus imposé par les règlements, un Certificat de Qualification Professionnelle, première étape vers les diplômes d'entraîneur. Ce qui l'a conduit à intervenir lors des entraînements des U14 du SUA. "Ils attendaient beaucoup de nous. On se demandait ce qu'ils penseraient de notre méthode, si nous serions crédibles… Ca se passait bien, ils écoutaient. Je suis convaincu que ça m'a enrichi, j'ai appris à me faire entendre, à me faire respecter. Si tu te tais, personne ne t'écoute. J'ai appris aussi dans la façon d'aborder les entraînements : travailler davantage dans la qualité que dans la quantité."

Devenu pro, Fouyssac n'a plus d'obligation de formation. Il y réfléchit quand même : un projet de BTS Nutrition par correspondance est à l'étude. "On ne sait pas de quoi demain sera fait", justifie le centre.

C'est très vrai chez lui qui est en fin de contrat. Agen compte sur lui mais Toulouse est entré dans la danse. L'information a filtré mais lui reste de marbre. "Je n'y prête pas attention, je ne veux pas me laisser distraire. Je continue à travailler. Je n'ai pas pris de décision. Rien n'est acté. Toulouse est un grand club et l'intérêt qui m'est montré est flatteur. Je me dis que mes efforts sont payants. Mais Agen c'est chez moi, le club auquel je suis attaché." Le SUA c'est aussi ses potes de promo. Il a été en colocation avec Quentin Bethune pendant un an et demi. "On cherchait tous les deux un appart et on a eu l'idée de se mettre ensemble avec un troisième coéquipier parti depuis à Valence d'Agen (Fédérale 1). Il y avait tout le temps du monde, on faisait des repas d'équipe. On parlait rugby, on revoyait les matches. On s'est remonté aussi. C'était "te fais pas tordre en mêlée" d'un côté, "ne te fais pas déposer" de l'autre. On a vécu des bons moments. Et puis il y a deux mois on a arrêté la colocation, j'ai investi dans un appart alors j'ai déménagé."

Il reste des liens. Il souffle : "Jouer en équipe première avec ceux qui étaient à mes côtés en espoirs c'est intéressant. La décision s'annonce difficile. Une chose est sûre, je veux rester en Top 14. Et je vais tout faire pour." Contre Brive, ce sera le moment d'abattre ses cartes.