Face aux blessures en troisième ligne, Lyon compte sur Halafihi

Pierre Mignoni le suivait depuis longtemps, il est passé à l’action après la blessure de Carl Fearns début octobre. Contraint de mettre fin à sa saison, comme Virgile Bruni peu de temps après, l’Anglais a laissé une troisième ligne orpheline de son joueur clé. Alors, le technicien lyonnais a jeté son dévolu sur Toa Halafihi, tout juste 25 ans et qui compte une trentaine de matches à son actif dans le championnat des provinces néo-zélandaises avec Taranaki.

Pas facile pour ce personnage souriant d’assurer la continuité "parce que les attentes sont énormes, dit-il. Je me dois de faire aussi bien. Pierre (Mignoni) en a conscience, il me dit d’apprendre et m’aide à être confiant." Sa bonne humeur contribue à l’adaptation. "Même s’il n’est pas All Black, il a fait des apparitions en Super Rugby (2 avec les Hurricanes, ndlr) et à l’image de Fritz Lee à Clermont, ça peut-être une très bonne surprise", confie Mignoni.*

Toa Halafihi (Lyon)Icon Sport

Le LOU a misé sur un profil davantage dans l’évitement

Rapidement, Toa Halafihi a dû enchainer de gros matches et très vite, ses qualités sont apparues. Dans la tactique du LOU, le troisième ligne centre a un rôle prépondérant et d’un profil puissant, l’on s’est orienté vers un joueur beaucoup plus rapide. "C’est à cause de ma taille (1,82m). Carl (Fearns) est lourd et costaud, ma qualité à moi c’est la rapidité. J’utilise mes jambes. J’aime éliminer les adversaires en courant avec mes feintes et mes appuis."

" Ma qualité est la rapidité. Je ne vais pas pouvoir traverser tout le terrain "

Sauf que dans un championnat plus exigeant sur le plan physique, "je dois changer ma façon de jouer. Je ne vais pas pouvoir traverser tout le terrain." Contacté par le coach des trois-quarts Kendrick Lynn, également NZ, et informé par l’ancien lyonnais Ti’i Paulo, aujourd’hui à Tasman, Halafihi a aussi fait évoluer sa préparation. "Ici, tu dois être à 100% dès le lundi ! En Nouvelle-Zélande, on débute la semaine à 50% et l’on monte au fur et mesure", assure-t-il.

Un besoin de s’adapter, une envie de rester

Le changement fut donc brutal, en plus d’avoir dû traverser la planète. Comme beaucoup de joueurs de l’hémisphère Sud avant lui, il doit endosser des responsabilités sans le temps nécessaire pour apprivoiser son nouvel environnement. "En Europe, le jeu est très physique et il faut changer notre approche. En Nouvelle-Zélande ou en Australie, c’est un jeu plus rapide. Ici, c’est un peu plus lent mais surtout les joueurs sont beaucoup plus massifs."

" Nous avons besoin de temps pour nous adapter et nous n’en avons pas "

Toa Halafihi poursuit au nom de ses compatriotes. "C’est ce à quoi je m’attendais. Mais nous avons besoin de temps pour nous adapter et nous n’en avons pas." S’il veut rester à Lyon, ce qui est son ambition, il doit sans cesse prouver et ses premières prestations vont dans le bon sens. "Je suis venu de l’autre côté du monde pour voir de quoi je suis capable. Je ne veux pas rentrer en Nouvelle-Zélande. Je veux donner le meilleur de moi même pour cette équipe."

Toa Halafihi (Lyon LOU)Icon Sport

Et après un début de saison marqué par 7 victoires en 8 matches de Top 14, il a dû s’intégrer dans un collectif qui a ensuite plongé dans le doute. "Je sens qu’il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. Elle ne lâche jamais. La défense est notre principale qualité, la mêlée est aussi performante", analyse celui qui a des envies de Top 6, comme tous ses coéquipiers. Une motivation qui doit se concrétiser face à Agen, samedi, avant neuf jours de vacances.