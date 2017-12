Face à la Section, Lyon tâchera de reprendre place dans le bon wagon

"Si le match à Montpellier a donné des signes encourageants, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une défaite 38-17 ", tempère de suite Julien Puricelli. Le capitaine du LOU reconnaît que son équipe semble avoir retrouvé un brin de confiance depuis son succès face à Toulouse en Challenge Cup, mais il lui reste à confirmer par une victoire en championnat. La réception de Pau doit être le moment idoine pour les coéquipiers de Lionel Beauxis. « Nous nous sentons mieux et nous avons plus de confiance dans notre jeu », confie l’ouvreur qui insiste aussi sur le fait d’avoir « bien bossé physiquement » ces trois dernières semaines.

Un jeu qui repose beaucoup sur les perforateurs

L’aspect physique est à double sens. En plus du travail avec les préparateurs pour retrouver du coffre, le déficit de puissance dans le jeu courant était un autre problème. Les pertes de Fearns ou Paea « ont placé la structure de l’équipe et la circulation des joueurs au premier plan. Pour trouver de l’avancée autrement que dans le défi, il nous faut le nombre en premier rideau », analyse Puricelli. Les Lyonnais n’étaient pas préparés à cet ajustement tactique brutal que le retour de blessés comme Lambey ou Regard peuvent compenser, tout comme le joker Halafihi qui prend ses marques et a laissé entrevoir ses qualités face au MHR.

Des similitudes avec la saison passée

Ce coup de moins n’est cependant pas une première pour une bonne partie du groupe car la saison passée déjà, plus ou moins à la même époque, Lyon se retrouvait dans le dur. Si cette fois cela doit lui permettre de ne pas gâcher la très bonne première moitié de saison, l’an passé il s’agissait de ne pas s’enfoncer dans la zone rouge au moment de l’arrivée à Gerland et après quatre défaites. « Notre situation de stress est quand même moins élevée. Je nous sens un niveau au dessus », assure Puricelli. La réception de Pau reste un tournant, « un match très important car nous avons déjà grillé deux jokers à domicile », enchaine Beauxis.

Le Top 6 ? On verra…

Pour un groupe qui a reconnu à demi-mot s’est peut-être vu un peu trop beau et au regard du début de saison, « on attend autre choses que cinq défaites de suite et 1 point en un mois et demi », de l’aveu du capitaine rhodanien. La série qui se profile (Pau, à l’UBB et Agen) paraît abordable pour réintégrer les places qualificatives avant le sprint final (déjà !). « Tâchons de nous rassurer et de voir si nos efforts portent leurs fruits. Le Top 6, on verra après », insiste Beauxis qui reconnaît que « les discussions et les entretiens ont permis de bien laver la tête pour repartir de l’avant, avec toujours cette ambition d’envoyer du jeu. »