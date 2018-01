Ezeala dirigé vers l'hôpital Beaujon

Les yeux fermés, emballé dans des couvertures de survie, entouré de quelques proches et de plusieurs équipes médicales, le jeune espagnol, victime d'un K.O. terrifiant sur un choc avec Virimi Vakatawa, a selon un membre du staff de l'ASM Clermont-Auvergne, "repris connaissance et un peu récupéré". Et ce dernier d'ajouter : "Il a été perfusé directement sur le terrain et on lui a mis des électrodes." Sans doute est-ce la raison pour laquelle sur la pelouse, plusieurs stewart ont entouré les équipes médicales s'affairant autour du joueur avec de larges draps blancs.

Samuel Ezeala (ASM Clermont) KO lors du match contre le Racing 92 le 07/08/2018Icon Sport

Durant quelques secondes, la question se serait même posée d'intuber le joueur. La décision a finalement été prise de ne pas le faire. Toujours est-il qu'à l'issue de la rencontre, l'ambiance était pesante dans les couloirs de la U Arena. Franck Azéma : "Les nouvelles sont rassurantes. Il est conscient, il bouge. Il va rester en observation 24 heures." Et d'ajouter : "C'est à ça qu'on s'expose avec des gamins de 18 ans. Mais si ça avait été quelqu'un d'autres, vu l'impact ça aurait sans doute été pareil."