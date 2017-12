Et la faute de Kakabadze a offert la victoire à Pau dans les arrêts de jeu !

Ce samedi, à l’occasion de la 13e journée de Top 14, la Section paloise est venue à bout de l’ASMCA 22-21 suite à une pénalité excentrée de Taylor. Alors que les Jaunards tentaient de jouer une mêlée sur leurs 22m pour dégager en touche, Kakabadze a donné un coup qui lui a valu carton jaune et pénalité (de la défaite). Après cette défaite bonifiée amère, les Jaunards n’ont toujours pas vaincu en déplacement cette saison. Avec ce succès, Pau double son adversaire du jour au classement.

Les victoires en voyage et les saisons se jouent parfois à des détails. Perdre ses nerfs dans les arrêts de jeu alors que son club était en passe de remporter son premier succès de la saison hors de ses bases est un détail qui ne passera pas inaperçu. De par son coup poing après la sirène alors que cette mêlée sur les 22m de Clermont avec introduction auvergnate (!) n’en finissait plus, Beqa Kakabadze a fait perdre les siens en raison d’une dernière pénalité qu'il a offert en guise de balle de match à Taylor.

Avant cela, chaque équipe avait eu ses temps forts et ses secteurs préférentiels. Si Pau a dominé le premier acte (13-5) ainsi que les jeux aériens et au sol, Clermont a dompté le deuxième acte, notamment grâce sa mêlée, son rythme de jeu élevé et un Morgan Parra entré en jeu au meilleur des moments, tel un sauveur.

Conrad Smith (Section Paloise)Icon Sport

Pau a deux points de la 6e place

La Section aura abusé des chandelles et tombé trop de ballons pour se détacher au score qu'elle aura maîtrisé avant la 77e où la botte de Parra a fait passer les siens devant. Les Jaunards auront manqué d’inspirations en première mi-temps avec un Toeava généreux mais brouillon en N°10, malgré son essai (55e). Le mano a mano de Taylor et Parra face aux perches aura eu raison du score final, avec le fait du match déjà évoqué.

Avec cette rageante défaite bonifiée, le champion de France va mieux mais n’a toujours pas la recette pour s’imposer hors de Michelin en Top 14. Pau devait tout perdre avant ce coup du sort de la 82e minute. Fort de ce succès au bout du suspense, les hommes de Mannix passent juste devant leurs adversaires du jour au classement, lorgnant plus que jamais vers les places qualificatives à deux unités seulement.