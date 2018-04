Essai Gedimat : Un bijou en première main !

Le numéro dix maritime trouve alors Paul Jordaan sur son extérieur, puis le ballon est transmis à Romaric Camou.

La défense héraultaise est déséquilibrée, prise de vitesse et l’arrière de poche en profite pour se faufiler entre les colosses Nemani Nadolo et François Steyn, qui rate son plaquage.

Il s’échappe sur trente mètres et décale Pierre Boudehent. Sur un pas, l’ailier retrouve intérieur le centre Jordaan qui a bien suivi l’action et n’a plus qu’à accélérer pour marquer.