Essai Gedimat : Lauret, premier à franchir la ligne de la nouvelle U Arena

Sur une touche parisienne dans le camp adverse, le Racing 92 fait parler ses arrières et le ballon est décalé jusqu’à l’aile de Teddy Thomas. Le Francilien déborde la défense toulousaine et échoue à deux mètres de l’en-but. L’action rebondie très vite avec le demi de mêlée Iribaren qui renverse grand côté et trouve Tameifuna. Sur sa charge, le pilier monopolise trois défenseurs et passe au sol.

Le ballon est éjecté rapidement et arrive dans les bras de Wenceslas Lauret qui effectue un petit crochet accompagné d’un raffût sur le Toulousain Pointud, pour aller aplatir le premier essai du match sous les poteaux. L’international français conclut une belle action collective, partie d’un lancement direct en touche. Ce premier essai du Racing 92 dans son nouveau stade permet aux Parisiens de débloquer un match jusqu’alors très fermé.

Par Paul Arnould.