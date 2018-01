Essai Gedimat de la 12e journée : Caminati ouvre le bal castrais

Avec un total de dix essais inscrits, le derby Toulouse - Castres remporté par les Tarnais aura été totalement fou (31-41) ! Les Castrais ont notamment fait parler leur puissance offensive en inscrivant pas moins de six essais.

Ce véritable festival offensif fut lancé par l’ailier Julien Caminati, qui marqua le premier essai de la rencontre à la 17e minute. Sur un lancer en touche castrais à l’entrée des 22 mètres toulousains, Jody Jenneker trouve Anthony Jelonch en fin d’alignement.

Et le ballon arrive rapidement au centre Sipa Taumoepeau qui crée un premier point de fixation. Le demi de mêlée Ludovic Radosavljevic écarte le jeu dans le sens et trouve Anthony Jelonch qui crée un second point de fixation.

La libération est rapide, et le numéro neuf castrais effectue une passe sautée pour l’arrière Armand Batlle qui vient dans la ligne et crée un deux contre un en mobilisant deux défenseurs toulousains. Malgré cela, Batlle parvient à passer les bras et sert à hauteur Julien Caminati qui sprinte vers la ligne d’en-but et résiste au retour de Thomas Ramos pour marquer.