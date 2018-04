Dubié : "On n’a pas été au niveau"

C’est un match à oublier pour Rory Teague et compagnie. Auteurs d’un non-match au Marcel-Michelin, les Bordelais sont retombés dans leurs travers. Dans des conditions extrêmes, ils n’ont jamais vraiment réussi à mettre leur jeu en place. C’est au final plus de 30 points que les coéquipiers de Jean Baptiste Dubié ont encaissés.

Un score qui ne reflète pas la physionomie du match pour le trois-quart centre de l’Union Bordeaux-Bègles. "33-3 à la fin du match, ça fait mal, ça ne reflète pas trop le match. Si on arrive à maîtriser un peu plus nos quelques occasions ce n’est pas le même match."

Pierre Gayraud - Bordeaux BeglesIcon Sport

Au final, les Bordelais n’ont jamais réussi à produire du jeu.

" On n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on travaille à l’entraînement. "

"On n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on travaille à l’entraînement. Avec les conditions météorologiques difficiles, on a passé 80 à souffrir." Trop indisciplinés, les joueurs de l’UBB n’ont jamais inquiété les Clermontois, qui ont attendu l’heure de jeu pour enfoncer le clou. "Dans un match et surtout à l’extérieur si tu perds tes touches, si tu es trop indiscipliné, si la conquête n'est pas parfaite, c’est compliqué de tenir le ballon et d’exister." Avec seulement 9 minutes de possession sur l’ensemble du match, les Bordelais n’étaient pas au niveau face à cette équipe de Clermont.

ClermontIcon Sport

" En faisant autant de fautes, en perdant autant de ballon, on a montré que l'on été pas au niveau."

Au total, c’est 18 pénalités et 18 turnovers concédés par l’équipe girondine. Une prestation trop médiocre pour pouvoir espérer ramener des points de ce déplacement en Auvergne. Il faut désormais se tourner vers le prochain match pour les Bordelais avec la réception du Racing dans 15 jours.